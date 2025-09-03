Elisa Carrió volvió a aparecer con declaraciones explosivas. En una entrevista con Cenital, la líder de la Coalición Cívica consideró que las filtraciones de los audios que comprometen al Gobierno en la causa Andis ocurrieron “por los gatos que se casan con espías”.

“Si ponen a chicas de la noche en las listas, ¿cómo no te van a infiltrar?”, lanzó, al tiempo que aseguró que los audios atribuidos a Karina Milei, Secretaria General de la Presidencia, fueron filtrados por “diputadas de La Libertad Avanza”.

En diálogo con los periodistas María O’Donnell y Ernesto Tenembaum, Carrió calificó a la hermana del presidente como la “cajera” de distintos negociados y dijo que su figura es “inescindible” de Javier Milei. “Es un personaje muy oscuro”, había afirmado en otra entrevista previa.

Además, sorprendió al revelar detalles de su vida personal: “Tengo un novio que tiene 95 años y está en muy buen estado porque se infiltró vitamina C. Está un poco perdido, pero en mi estado de enfermedad creo que funciona. Nos llevamos muy bien. Yo ya estoy en la tercera edad porque voy a cumplir 70 y me lleva 25. Es una buena diferencia”.

Y sumó: “Estoy encantada. Nos encontramos una vez por semana en una esquina, nos damos un beso y después yo me vuelvo a mi casa, y él se va a la suya. La relación se reduce a la ternura, nada más”. “Él es muy famoso”, comentó y agregó: “Está prohibido comunicarse por Tinder o WhatsApp porque genera ansiedad”.