Elisa Carrió marcó distancia de Mauricio Macri al asegurar en las últimas horas que “no volvería a apoyarlo para Presidente”. Además, cuestionó a Patricia Bullrich por sus denuncias sobre corrupción de las vacunas de Pfizer.

“Yo lo quiero, vivo sin rencores”, dijo este martes la exdiputada nacional sobre su relación con el exmandatario al tiempo que subrayó ó que “no lo volvería a apoyar” en las próximas elecciones presidenciales, dado que “hay que dejar lugar a las nuevas generaciones ”.

En una entrevista con LN + , Carrió se refirió a las internas dentro de la oposición y, s i bien mencionó que busca la unidad de Juntos por el Cambio, pidió que no la subestimen: “Todo lo que vamos a hacer lo vamos a hacer juntos. No me subestimen. Yo sé hacer política, soy de juego final ”, agregó .

“Tengo 30 años de política, puedo hablar por mí. Yo no quiero ser candidata a nada. Guarda con los que quieren porque tienen que ver si pueden ”, afirmó Lilita al ser consultada sobre las aspiraciones de Bullrich para la presidencia en 2023 y Emilio Monzó a gobernador bonaerense.

Además cuestionó la denuncia de Bullrich sobre un presunto pedido de coimas del Gobierno al laboratorio Pfizer en la negociación de las vacunas contra el covid: “Soy dura con la corrupción, pero presento las denuncias. Tiene que presentar las denuncias ”, manifestó.

“Estoy cansada de los políticos hipócritas, de los que dicen vivimos en una sociedad corrupta y no presentan una sola denuncia”, continua.

La entrevista completa: