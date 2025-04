La primer candidata a Convencional Constituyente por el Frente de Izquierda, Carla Deiana se refirió a la situación de Vicentin. “El gobernador Pullaro se puso desde el primer día la camiseta trucha de “todos somos Vicentin” en defensa de los estafadores Padoan, Nardelli, Buyatti y cía, hoy procesados por defraudar al Estado y vaciar el patrimonio de la empresa los últimos 5 años. Sus declaraciones contra el comunismo evocan lo peor de Milei, pateando la pelota afuera frente a los miles de trabajadores que están en la picota por la parada de las plantas y que no están cobrando sus sueldos, que necesitan al gobierno de su lado. Ni él ni el ex gobernador Perotti tomaron una sola medida para frenar el vaciamiento, porque la prioridad siempre fue defender la propiedad privada de este pulpo estafador”

Deiana sostuvo: “Parece que para defender los puestos de trabajo hay que ser de izquierda o comunista, porque somos la única fuerza política que está planteando la prohibición de los despidos y suspensiones en la gran industria de Santa Fe. Estamos hablando de Vicentin, General Motors, Acindar, empresas de gran porte que no pueden cerrar, despedir y suspender masivamente como si nada. Se ve que Pullaro quiere una reforma constitucional para sus apetitos políticos, porque no está dispuesto a usar las herramientas legales que ya tenemos en la Constitución para defender los puestos de trabajo, como declarar de utilidad pública Vicentin, que nosotros planteamos sea bajo gestión obrera".

En esa línea, prosiguió: "El tema de la indemnización, que Pullaro pone como excusa, se resuelve fácil, porque no hay nada más claro en esta vida que Vicentin le debe plata al Estado y no al revés. No podemos permitir que se cierre una fuente productiva útil ni mandar al muere a miles de obreros de San Lorenzo, Ricardone y Avellaneda, hundiendo de conjunto la actividad económica de esas localidades”.

De cara a la Constituyente, Deiana defendió la participación del Frente de Izquierda: “Llamo a los obreros y obreras de Santa Fe a votarnos, porque somos los únicos que queremos estar ahí para discutir lo que realmente importa: que no se pierdan puestos de trabajo, que no se reforme la Constitución para la reelección de Pullaro, y que se respeten los derechos laborales y jubilatorios que Milei viola, que Pullaro viola y que la oposición peronista no defiende. Llamamos a parar masivamente el 10 de abril en apoyo de todos estos reclamos”.