La primera candidata a diputada nacional por Fuerza Patria en Santa Fe, Caren Tepp, votó este domingo pasado el mediodía en la escuela San Ramón de Rosario. Tras sufragar, la actual concejala se mostró “entusiasmada” y destacó la normalidad con la que se desarrollan los comicios legislativos.

En diálogo con Radio 2, Tepp valoró la “fuerte participación, particularmente de gente mayor que no tiene obligación de votar pero quiere hacerse escuchar”. Además, aseguró que su espacio seguía de cerca la concurrencia en distintas localidades de la provincia.

“La participación viene creciendo y eso es muy importante. Lo vemos en cada mesa, en cada escuela, hay entusiasmo por expresar lo que se piensa”, señaló la candidata.

Tepp definió la jornada electoral como “un plebiscito al gobierno nacional”. “La gente tiene que decidir hoy si acompaña ese rumbo o, por el contrario, apoya a las fuerzas de la oposición para poner un freno, por una Argentina diferente, con mayor inclusión”, afirmó.

Finalmente, se mostró confiada en los resultados y destacó el trabajo de su espacio durante la campaña. “Fuerza Patria va a ser una de las alternativas que reúna más voluntades. Venimos construyendo nuevos liderazgos y eso también se va a reflejar en las urnas”, concluyó.