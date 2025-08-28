El presidente Javier Milei protagonizó un tenso cruce con una vecina durante la caravana de campaña en el partido de Lomas de Zamora, en la que respondió con un exabrupto a un insulto que le gritaron desde un balcón.

En un video que se viralizó en redes sociales, se puede ver al mandatario recorriendo las calles en la caja de una camioneta junto a su hermana y Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y José Luis Espert, cuando una mujer le gritó: "Corrupto!".

Lejos de ignorar el insulto, el Presidente se dio vuelta, la señaló y le respondió a los gritos: "¡Corruptos son los tuyos, ladrona! ¡Chorra!". El momento quedó registrado por las cámaras que seguían la caravana.

Tras el incidente, Milei continuó con la actividad proselitista, hasta que se suspendió después de volaran piedras contra la comitiva.