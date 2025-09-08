El ministro de Economía, Luis Caputo, salió rápidamente a ratificar el programa oficial después de la derrota de La Libertad Avanza en las elecciones bonaerenses.

En un escueto mensaje publicado en su cuenta de X, despejó cualquier especulación sobre eventuales giros en la política económica: “Nada va a cambiar en lo económico. Ni en lo fiscal, ni en lo monetario, ni en lo cambiario. Un abrazo a todos”, escribió.

Con esta postura, Caputo se alineó con los dichos del presidente Javier Milei, quien también aseguró que la derrota no implica revisar el modelo económico vigente y que, por el contrario, se redoblarán los esfuerzos en materia fiscal, cambiaria y de desregulación.

Si bien de cara al 26 de octubre, cuando se celebrarán las elecciones nacionales, el Presidente sostuvo: “Esto dará lugar a un análisis profundo y a una autocrítica. Los errores que cometimos se van a corregir; no hay margen para repetirlos”, también ratificó la hoja de ruta de su gobierno: “No se va a modificar, sino que se va a redoblar. Vamos a defender con uñas y dientes el equilibrio fiscal, mantener el esquema cambiario, reforzar la desregulación y mejorar la política de Capital Humano”.

En el cierre, fue categórico: “No se retrocede ni un milímetro. No solo se ratifica el modelo, sino que se profundiza y acelera. No vamos a entregar lo que sacó a 12 millones de la pobreza”.