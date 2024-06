El ex ministro de Desarrollo Social de la provincia, Danilo Capitani, salió este jueves a cruzar a la actual titular de esa cartera, Victoria Tejeda, por su denuncia sobre la existencia de irregularidades en los comedores populares que eran beneficiarios del programa Tarjeta Institucional.

“Brindar asistencia desde el Estado a la población más vulnerable constituye una tarea extremadamente compleja en el aspecto logístico. Por eso mismo la denuncia fácil es una tentación política, pero contraproducente con el objetivo de fondo. Es lo que hizo el gobierno provincial”, disparó el ex funcionario en la red social X, para después aseverar que “es eso y no otra cosa lo que hicieron hoy la ministra Tejeda y sus funcionarios. Atrapados por el vicio de la mediatización, armaron una conferencia de prensa para montarse al escándalo nacional. ¿O si no cómo se explica que difundan resultados de una auditoría que está al 60%?”.

Más adelante, contragolpeó: “Cuando asumimos responsabilidades en el ministerio de Desarrollo Social de la provincia, con la llegada de Omar Perotti al gobierno, también realizamos auditorías. En los primeros 6 meses se recorrieron 122 instituciones con Tarjeta Institucional: 46 presentaban irregularidades”. Y luego añadió que “pese a las enormes dificultades propias de la pandemia, continuamos con los controles. A fines de 2020 se habían relevado 194 instituciones con 61 suspensiones por irregularidades. ¿Armamos una conferencia para hacer un show político con el hambre de la gente? No. Trabajamos”.

“Así es que se corrigieron las irregularidades y se levantaron muchas suspensiones. Pero no sólo eso: con las organizaciones sociales, iglesias y el Ejército montamos la campaña de distribución de alimentos puerta a puerta más grande la historia de Santa Fe en la cuarentena”, agregó.

Finalmente, Capitani redondeó: “En consecuencia, es necesario advertir que se trata de un área en la que es mucho mejor decir que hacer, más aún en una situación de extrema crisis social. Cuidado con la tentación del show con el hambre de la gente: como le ocurrió al gobierno nacional, puede fallar”.