En el marco de la decisión del Gobierno nacional de eliminar las retenciones a granos y carnes con vistas a las elecciones de octubre, los pequeños y medianos productores de Argentina denunciaron una situación de "desamparo" ante un modelo que, a su juicio, beneficia exclusivamente a los grandes capitales.

Pablo Benetti, ingeniero agrónomo y referente de la Federación Nacional Campesina (FNC), calificó la reciente eliminación de las retenciones como una "medida totalmente electoral" que no resuelve los problemas estructurales del campo.

Según Benetti, la política de retenciones cero es una "brutal transferencia de recursos en favor de un grupo minoritario y concentrado" de productores y exportadores, ya que los pequeños productores no tienen la capacidad para especular con el precio del dólar o con los impuestos y "deben vender su producción inmediatamente después de cosechar para subsistir".

Por lo tanto, no se beneficiarán de la medida, ya que la mayoría ya comercializó su cosecha. "A esta altura ya vendieron su producción y, si tienen algo de trigo sembrado, se cosechará en noviembre, cuando ya vuelven las retenciones", planteó.

La situación se agrava para el sector ganadero y lechero. Benetti señaló que, al eliminarse las retenciones, sube el precio interno de los granos, lo que "impacta directamente en el costo del balanceado y otros alimentos para los animales". A modo de ejemplo, mencionó que "el precio de una bolsa de 40 kg de balanceado aumentó de 15.000 a 18.000 pesos en pocos días".

Además, describió la realidad de una cooperativa tambera que, a pesar de tener una producción estable, "se registró una caída en el consumo y se vio obligada a bajar el precio de la leche, lo que hace muy difícil colocarlos en el mercado".

La FNC, una organización fundada en 1991 que nuclea a pequeños productores y campesinos sin tierra, sostiene que las problemáticas de fondo no son abordadas por el Estado. La organización critica consistentemente la "falta de voluntad política" en la aplicación de leyes como la 27.118 de Agricultura Familiar, que busca garantizar el acceso a la tierra, el financiamiento y la infraestructura rural.

Benetti reafirmó que el acceso a la tierra hoy es "imposible" para los pequeños productores, y que muchos de ellos, a pesar de haber vivido y trabajado en sus terrenos durante años, "no tienen la regularización de la tenencia".

El dirigente también lamentó el desfinanciamiento de instituciones clave como el Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), lo que "ha dejado a los productores sin la asistencia técnica necesaria".

Aseguró que esta situación de abandono "llevó a que los productores, como algunos en la zona de Entre Ríos, deban recurrir a la caza de animales silvestres, como el jabalí, para obtener proteínas y pagar servicios básicos con la producción de sus huertas y gallinas", evidenciando una "economía de supervivencia".

A pesar de la oferta de créditos provinciales para productores ovinos y caprinos con una tasa del 30% anual, la FNC considera que la medida es insuficiente para revertir una "situación crítica" y un modelo que se basa en el "sálvese quien pueda".

La organización, que históricamente ha luchado por una reforma agraria y la reorientación del presupuesto nacional, exige que los préstamos internacionales que el gobierno busca no se destinen a la "especulación financiera", sino a "la reactivación del sector productivo, el campo y la industria, para generar empleo y garantizar la soberanía alimentaria del país".