Tres de las cuatro propuestas que la Municipalidad envió al Concejo Municipal para la transformación urbana del centro rosarino fueron aprobadas en la reunión conjunta de las comisiones de Planeamiento, Gobierno y Obras Públicas casi sin escuchar a las voces disidentes.

Con los votos de Verónica Irizar, del bloque Socialista y Fabrizio Fiatti, de Creo; por parte del oficialismo, y de Renata Ghilotti, de Propuesta Republicana, Daniela León, de la Unión Cívica Radical/Juntos por el Cambio, Roy López Molina y Agapito Blanco, de Cambiemos, por la oposición macrista; Pablo Javkin logró meter en el Palacio Vasallo la mayoría de los proyectos que envió sin modificar ni un punto.

Ante esta situación, desde la oposición criticaron la maniobra parlamentaria que encaró el Ejecutivo municipal, a la que calificaron de "autoritaria" por no contemplar la posición de todos los sectores.

El bloque del Frente de Todos del Concejo Municipal de Rosario, integrado por Norma López, Eduardo Toniolli y Alejandra Gómez Sáenz, rechazó los mensajes del Ejecutivo. "La 'revitalización' del área central propuesta por el Ejecutivo Municipal consiste exclusivamente en un paquete de incentivos urbanísticos y económicos para los desarrolladores inmobiliarios", afirmaron desde el espacio político.

Desde el bloque peronista apuntaron a la iniciativa del municipio por abrir " la posibilidad de que inmuebles con alto valor patrimonial puedan ser reemplazados por edificios destinados a viviendas u oficinas, borrando de un plumazo parte de la historia rosarina".

"Si bien entendemos que la Ordenanza 8245 (que crea el catálogo de inmuebles de valor patrimonial) necesita una revisión, no son justamente estos los casos que lo requieren, sino todo lo contrario", comentaron desde el Frente de Todos.

"Otra de las iniciativas de esta pretendida 'revitalización' céntrica, la que refiere al desarrollo de proyectos edilicios en las grandes playas de estacionamiento, establece una nueva delegación de potestades propias del Concejo Municipal al Ejecutivo (como sucedió con la tarifa del transporte o el monto de las tasas)", indicaron los ediles, en referencia a la iniciativa que se analizará en la comisión de Obras Públicas, y concluyeron: "Sostenemos que además de revisar estás anomalías, la construcción de un verdadero plan de revitalización debe ampliarse, incluyendo sectores de la producción, el trabajo y la cultura".

Por su parte, Caren Tepp, de Ciudad Futura, se sumó al reproche opositor: "El oficialismo no accedió al estudio de las propuestas que nosotros hicimos. No nos oponemos a discutir la posibilidad de flexibilizar algunos mecanismos para quien quiera construir en el microcentro de la ciudad, pero no compartimos la hipótesis de que solamente llevando más cemento al área central eso redunda en más gente, vida y movimiento".

Desde el bloque Ciudad Futura - FSP habían acercado al Palacio Vasallo una iniciativa de vivienda pública de alquiler en el plan de revitalización del centro, pero el proyecto fue rechazo instantáneamente por el intendente. "La vivienda se ha vuelto un bien financiero y de ahorro", señaló el concejala y añadió: "El mecanismo de compensaciones, en vez de percibirlo en dinero, que sea en unidades de viviendas".