Luego de la reunión que mantuvieron este lunes referentes del oficialismo provincial y de la oposición por el cronograma electoral, el sector encabezado por Carlos Del Frade, Agustina Donnet y Rubén Giustiniani salió al cruce al considerar que la convocatoria es “una doble trampa y beneficia a los sectores que impulsan la grieta”.

El lunes pasado, distintos partidos abrieron la discusión sobre el calendario electoral de la provincia en una reunión en la Casa Gris. El debate continuará en febrero, pero en principio hay consenso entre las principales fuerzas por celebrar las elecciones generales entre fines de agosto y principios de septiembre.

Del Frade, Donnet y Giustiniani dieron a conocer un comunicado en el que señalaron: “La primera trampa está en acumular fechas electorales que harán imposible separar y diferenciar las campañas. A menor diferenciación, habrá más polarización y eso favorecerá a quienes se regodean en persistir en la idea que la política nacional y provincial es solamente elegir entre alguno de los dos lados de la grieta”.

Uno de los argumentos que expusieron oficialismo y oposición durante reunión del lunes para atrasar las elecciones, tuvo que ver con la necesidad de celebrar las elecciones lo más cerca posible de fin de año y de esa manera evitar una eventual transición con meses de duración.

Para los legisladores que se manifestaron en disconformidad, el problema de las transiciones no es la extensión si no “la incapacidad de las fuerzas políticas que gobernaron durante los cuarenta años de democracia y que no quieren ponerse de acuerdo en diez puntos mínimos para generar políticas públicas que le sirvan al pueblo y no solamente a la dirigencia de esos grandes espacios”. Y sostuvieron que la superposición de fechas electorales, por lo tanto, solamente beneficia a las grandes estructuras partidarias y discriminan a las fuerzas minoritarias.

“Las excusas solamente sirven para encubrir las responsabilidades de los sectores que supuestamente se oponen y que, en el fondo, comparten los mandatos de los que concentran y extranjerizan riquezas en pocas manos y multiplican la desigualdad, aquello que llamamos PUS, Partido Único Santafesino”, concluyeron.

Durante la reunión celebrada el lunes, encabezada por la ministra de Gobierno, Celia Arena y el de Gestión Pública, Marcos Corach hubo consenso para que las elecciones generales sean entre el 27 de agosto al 10 de septiembre del año que viene. Las primarias se realizarían a fines de junio o principios de julio y el cierre de listas, como mucho, a principios de mayo.