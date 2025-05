El gobierno de Maximiliano Pullaro confía en que los próximos días traigan avances importantes en la causa que tramita la legitimidad de la deuda que Nación mantiene con Santa Fe por la Caja Jubilatoria.

Hablamos de una suma nada despreciable de 1,3 billones de pesos (1.300 millones de dólares), cifra calculada sobre la base de los reiterados incumplimientos que los gobiernos nacionales mantuvieron desde 1994, año en que se creó la AFJP y cuando, junto a otras provincias, Santa Fe se negó a transferir su caja a la órbita nacional.

Desde entonces Nación y Provincia se disputan un 15 por ciento de la coparticipación por este tema, suma que aquella reclama para engrosar la caja del Anses y sobre la que fue aplicando diferentes recortes (totales y parciales) que derivaron en la situación de deuda actual.

En tal marco fue que impactó un fallo judicial dictado la semana pasada, alcanzado por las administraciones de Javier Milei y de Martín Llaryora, por la que esta última percibirá 60 mil millones de pesos a cuenta del déficit de 2025 en materia de Caja Jubilatoria.

Es un fallo importante por dos motivos. Por un lado, porque la administración Milei se reconoce por primera vez como deudora ante un Estado provincial; por el otro, porque el pago se realizará con dinero, una modalidad que Nación venía evitando.

Fue la “falta de dinero”, de hecho, la que justificó la creación del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas, medida con la que se convenció a las provincias de revisar sus números y, en caso de tener una deuda a su favor, ser compensadas con la transferencia de terrenos fiscales, de activos en empresas públicas, de rutas para concesionar o de privatizaciones de compañías públicas.

Pero la deuda con Santa Fe es demasiado grande, motivo por el que Pullaro se negó a firmar el acuerdo. Según lo trascendido, se le debe a Nación unos 8 mil millones de pesos vinculados al acuerdo con el Club de París, más un conflicto en suspenso con la Afip que significaría otros 7.000 millones de pesos mensuales.

“Es como querer compensar la deuda por un Mercedes Benz con un monopatin”, graficó el secretario de Seguridad Social Jorge Boasso sobre la decisión tomada.

Días claves

El fallo judicial que obligó al acuerdo entre Javier Milei y Martín Llaryora fue leída, en Casa Gris, como una señal de inminentes novedades en la bota santafesina.

Es que no encuentran razones para que no avance con la causa y entienden que la Justicia está cumpliendo con los tiempos procesales: “Se tienen que expedir y llamar a audiencia en estos días; es lo que dice la razonabilidad sobre un tema tan importante”, manifestó Boasso a Rosario Plus.

Pero tan cierto como esto puede ser lo contrario: que el tamaño de la deuda nacional para con Santa Fe sea un motivo de imprevistas dilaciones. Más si se piensa que Pullaro no firmó el Régimen de Extinción propuesto por Milei.

“El gobernador decidió esperar a que la Corte ordene la audiencia de conciliación y ver qué ofrece la Nación, siempre bajo la aclaración de que no juzgamos la acción politica de Córdoba”, explicó Boasso al respecto, a lo que aclaró: “No se debería demorar porque no es una pavada, estamos hablando de los altos intereses de la provincia de Santa Fe”.