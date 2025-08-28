La presión de los trabajadores organizados y de sus dirigentes sindicales logró torcer a último momento la voluntad oficialista y asegurar que la Caja de Jubilaciones y el sistema previsional santafesino mantengan su estado de “intransferible” en la nueva Constitución santafesina.

Tal como había informado Rosario Plus, los convencionales del bloque Unidos planteaban una redacción donde se modificaba esa palabra clave por la de “indelegable”, lo que para el arco opositor era una forma de dejarla abierta a futuras intromisiones de Nación, fundamentalmente en lo referido a la quita de recursos.

Era un tema cerrado para el bloque que responde al gobernador Maximiliano Pullaro; y su ministro de Gobierno, Fabián Bastia, había asegurado en la sesión anterior que las modificaciones eran imposibles porque el tema "estaba cerrado".

Sin embargo la presión popular mediante marchas, concentraciones e insistentes pedidos de reuniones logró romper el cerco y que la decisión sea revisada.

De hecho, este miércoles, una veintena de asociaciones se habían reunido con los convencionales peronistas para lograr destrabar la situación, encuentro que fue difundido por los funcionarios, por redes sociales, para dar más fuerza al reclamo.

También hubo una importante movilización en la capital santafesina que reunió a un amplio abanico de trabajadores y jubilados.

Así fue como la nueva sesión de la comisión redactora, desarrollada este jueves desde el mediodía, debió plantear varios cuartos intermedios para seguir con las negociaciones y, por fin, ceder al reclamo.

“Si bien teníamos un horizonte claro de intransferibilidad, al momento de la redacción surgieron cuestiones técnicas de cómo plasmarlo, con opiniones diversas, pero nunca hubo dudas en el bloque Unidos sobre la defensa del patrimonio de los trabajadores y jubilados de la provincia”, justificó el convencional socialista Pablo Farías.

A lo que agregó: “La palabra indelegable se pensó como una fortaleza, pero seguimos escuchando a los distintos actores y por eso se llegó a un nuevo resultado a partir del debate”.

El senador y convencional de Más para Santa Fe, Armando Traferri, también celebró el cambio y lo mostró como ejemplo de que “la reforma no estaba armada o escrita de antemano”. “Esta redacción cambia totalmente el sentido y vamos a acompañar”, agregó.

“Es un cambio importante porque da certezas a que no se transfieran nuestros recursos”, completó el convencional Diego Giuliano, mientras que Marcelo Lewandowski (Activemos), celebró: “La representación de los trabajadores y los jubilados es una lucha para destacar”.