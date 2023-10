Las y los cadetes organizados de todo el país se encontrarán este viernes en el primer plenario nacional del sector. Se espera que sean más de 150 los trabajadores y trabajadoras de los servicios de mensajería, cadetería y reparto que se reunirán para compartir experiencias, poner en común sus realidades y empezar a darle institucionalidad a una rama emergente de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (Utep). La inseguridad, la precarización laboral y acoso callejero serán algunos de los temas a debatir este viernes de 10 a 18 en “La Fábrika” (Juan José Paso 2067).

“Hace años que venimos construyendo otra forma de trabajo en nuestro rubro. Muchos nos estamos organizando bajo lo que es la Unión de Trabajadores de la Economía Popular en cooperativas y veíamos la necesidad de poder encontrarnos para compartir experiencias, poner en común las realidades de cada compañero y compañera a lo largo y ancho del país y tambiénpara darle una institucionalidad y una formalización a lo que es una de las ramas que integra la Utep”, explicó a Rosarioplus.com Brenda Marinucci, secretaria adjunta del Sindicato de Cadetes de Rosario. Del encuentro participarán cadetes de todos los sectores, es decir, estén o no organizados en cooperativas, estén o no dentro de la Utep. Se estima que serán entre 150 y 200 las personas que formen parte del plenario.

Marinucci explicó que el tema central a debatir es la precarización laboral del sector. “También surge la necesidad de tener una herramienta que nos permita organizarnos y pelear derechos colectivos, por eso la idea de poder formalizar una rama dentro de la Utep”, puntualizó Marinucci. En ese sentido, destacó la necesidad de que el Sindicato de Cadetes en Rosario tenga su personería jurídica, a los fines de poder alcanzar un convenio colectivo de trabajo en los que nos podamos amparar los trabajadores.

Los problemas cotidianos en debate

Entre los problemas específicos que se discutirán este viernes están los robos a los que se enfrentan todos los días los cadetes de Rosario. No hay un día que no le roben a un cadete. Y cuando eso pasa, sea que les roben el celular, la bici o la moto, no sólo se enfrentan a una pérdida material, “sino que al otro día pasamos a ser desocupados, porque si no tenemos nuestra herramienta no podemos salir a trabajar”. La representante de los cadetes explicó a Rosarioplus.com que llevan planteadas varias propuestas. Desde proyectos de ordenanzas - que no prosperaron - hasta la difusión de videos que piden a la ciudadanía algunas consideraciones básicas de prevención.

El plenario incluirá una comisión de género en donde se discutirá de la situación de las trabajadoras de la economía popular en general y también del sector. “En un sentido más amplio vamos a hablar de que el mayor porcentaje de trabajadores de la economía popular somos mujeres y que ese número sigue creciendo. Pero también de cómo se da por sentado que las compañeras están en los espacios socio comunitarios, son las promotoras de género, están en las ollas populares, y en realidad también estamos en la rama del reciclado, de la construcción y de la cadetería”, explicó Marinucci. En lo específico, las trabajadoras de cadeterías van a hablar de cómo están expuestas al acoso callejero y al machismo. “La violencia que existe en la calle es tremenda”, sintetizó.

En el encuentro se discutirá también de la coyuntura política electoral y los distintos escenarios que se abren para los trabajadores y trabajadoras de la economía popular y en general.