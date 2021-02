La saliente secretaria de Cultura municipal, Carina Cabo, señaló que "lo que se tenía pensado hacer no se pudo" en su gestión al frente de esa cartera, que ahora ocupa el artista plástico Dante Taparelli. Lo atribuyó no a falencias propias sino a la pandemia de covid 19 que obligó a repensar la hoja de ruta a los pocos meses de iniciada la gestión.

Fue en el programa de Patricia Dibert y Juan Cruz Revello por Sí 98.9 al ser consultada por la expectativas al iniciar la gestión y cuanto de lo planeado alcanzó a cumplir. "En marzo tuvimos que dar vuelta la página y todo lo que estaba proyectado quedó atrás", aseguró Cabo.

"Fue una situación excepcional, no nos pasó sólo a nosotros. La verdad es que el equipo conformado es muy capaz, los directores son gente muy formada, pero no fue un año fácil y no se pudo hacer todo lo que se quería", expresó.

Días atrás, el subsecretario de Industrias Culturales y Creativas, Federico Valentini, reflexionó ante músicos en el teatro Príncipe de Asturias (Parque España) con un comentario que sonó a autocrítica: "Estuvimos presentes, escuchando sus reclamos, lo que no quiere decir que hayamos estado a la altura".