El Ente de la Movilidad oficializó este lunes el estudio de costos del servicio de taxis. El informe indica que un importante desfasaje entre la tarifa actual y lo que debería ser. Con estos números sobre la mesa, la Comisión de Servicios Públicos del Concejo Municipal evalúa una salida racional que sirva a los taxistas pero también a sus pasajeros.

El estudio de costos da cuenta de un atraso tarifario de la bajada de bandera del 67,71% y la ficha 76,96%, al igual que el minuto de espera. La bajada de bandera nocturna tiene una variación del 63,55%; y para fines de semana y feriados, un 57,45%. La ficha nocturna, fines de semana, y minuto de espera tiene el mayor desfasaje con el 78,15%.

Los números fueron expuestos este lunes por el vicepresidente de la comisión de Servicios Públicos, Carlos Cardozo, de Unión PRO-Juntos por el Cambio. El edil dijo a Rosarioplus.com que el impacto se debe sobre todo al aumento de los insumos básicos, el costo laboral, el combustible y los repuestos. Sostuvo, a la vez, que el incremento de la tarifa deberá ser equilibrado: si se aumenta un 70 por ciento la tarifa, se convertiría en un servicio "prohibitivo”.

Para Cardozo la respuesta está en un punto intermedio, donde el servicio “no se caiga, pero que pueda a la vez ser utilizado por los ciudadanos”. El concejal reconoció además que después de la pandemia el taxi se volvió esencial e imprescindible y que dejó de ser suntuoso como era en otros tiempos. “Y se suma la ordenanza de alcohol cero, por la cual mucha gente decide salir sin su vehículo”, añadió.

Silvana Teisa, concejala peronista, también llamó a buscar consenso y adelantó que la idea de la comisión es resolver este tema antes de la sesión de este miércoles. . En cuanto al aumento dijo que previamente habrá una reunión del interbloque peronista porque que “existe una necesidad de actualización de la tarifa” ya que de eso “depende sostener el coche en la calle y el salario de los peones”.

De todos modos, remarcó que ese aumento deberá ser prudente para evitar que haya una merma de pasajeros en el servicio. “Estamos en una disyuntiva y es por eso que le pedimos a los titulares de taxis que mantengan el servicio en condiciones”, advirtió.

El sindicato también quiere aumento

El Sindicato de Peones de Taxis de Rosario también sumó su postura sobre el estudio de costos. El secretario general de la entidad, Horacio Yannotti, sostuvo que es necesario una suba en el servicio ya que la inflación y la baja tarifa repercuten directamente en el salario de los trabajadores taxistas.

“El mes pasado le hicimos un pedido a la patronal a modo de paritaria para que acuerde un aumento de tarifa con el Municipio, porque el sueldo de un trabajador taxista no llega a los 130 mil pesos”, adujo el representante gremial. Sobre el estudio dijo que “espera que se respete", porque “siempre se termina arreglando por la mitad”. “Es hora de sincerar la tarifa del taxi”, remarcó.

Schmuck y su guerra sin cuartel contra los tacheros

La semana pasada, la presidenta del Concejo, María Eugenia Schmuck, apuntó a la ausencia de coches en circulación. En ese sentido, consideró necesario aumentar los controles y en consecuencia, las sanciones por incumplimientos en el servicio público.

"Le voy a decir a los compañeros taxistas basta de pedir aumento sin taxis en la calle. Con el GPS vemos que no cumplen, se bancan la multa y no sacan los autos. Vamos a tener que confiscar autos porque la verdad es que no hay autos en la calle”, manifestó en declaraciones radiales que no cayeron bien en el sector negro y amarillo.

La edila advirtió que no está dispuesta a seguir discutiendo aumentos en la tarifa “si no discutimos medidas para que haya taxis en la calle”. Luego, remarcó: “Hay que resolver y sancionar”.

Scmuck consideró sobre el pedido de los trabajadores: “No discutiría un aumento de taxis hasta que los taxis no estén funcionando a pleno”, insistió y cosideró necesario obligar al sector a prestar el servicio y que el Estado los controle: “La única manera son las aplicaciones”, observó.

Los datos del informe

Bajada de bandera

La tarifa en diciembre de 2022 era de 287 pesos, en marzo de 2023 es de 481, 3231 (variación del 67,71%).

Ficha cada 100 metros diurna

La tarifa era de 13,6000 pesos en 2022, en marzo de 2023 es de 24,0662 (variación de 76,96%).

Bajada de bandera nocturna

La tarifa en diciembre de 2022 era de335, 5000 pesos, en marzo de 2023 es de548, 7084 (variación de 63,55%).

Minuto de espera

La tarifa en diciembre de 2022 era de 13,6000 pesos, en marzo de 2023 es de 24,0662 (variación de 76,96%).

Bajada de bandera sábados, domingos y feriados

La tarifa en diciembre de 2022 era de 348,5000 pesos, en marzo de 2023 es de 548,7084 (variación de 57,45%).

Ficha cada 100 metros nocturna y de fin de semana

La tarifa en diciembre de 2022 era de 15,4000 pesos, en marzo de 2023 es de 27,4354 pesos (variación de 78,15%).

Minuto de espera nocturno y fin de semana

La tarifa en diciembre de 2022 era de 15,4000 pesos, en marzo de 2023 es de 27, 4354 pesos (variación de 78,15%).