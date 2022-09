El jefe del bloque Frente de Todos en Diputados provincial, Leandro Busatto, dijo que el intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner significa un retroceso histórico y que obliga a replantear la política argentina y sus reglas de juego, sus discursos. En base a eso fundamentó el pedido de expulsión de la Legislatura que formalizará este viernes para la diputada Amalia Granata (bloque Somos Vida), que tuvo expresiones inauditas al referirse a lo sucedido.

"Es el atentado más grave de la historia democrática argentina. Retrocedimos 40 años. El antes y el después. Obliga a repensar cómo se construirán reglas de juego ante quienes no pueden tolerar disensos, el que promueve exabruptos, violencia en definitiva", dijo el legislador en diálogo con Ariel Bulsicco por Sí 98.9.

"Lo que ocurrió supera todo lo conocido, replantea la política argentina y hay que reaccionar de manera contundente, repudiando y marcando lo tolerable de lo que no lo es. No hay lugar para discursos de odio que justifican la violencia. No hay peros, no hay distinción partidaria ni especulación", ratificó.

Por otra parte, reprochó a "gran parte de la dirigencia el nivel de espiral de violencia que ha generado" porque –analizó– "no tomó dimensión de lo que implica en la sociedad los discursos que se construyen desde determinado lugar".

Consideró Busatto que "hay limites que no se deben pasar, cosas que no se deben decir, y cuando ocurre hay que repudiarlo. Generar un antes y después". En esa línea, continuó: "A Granata no alcanza con repudiarla. Hoy vamos a pedir una moción de privilegio y la remoción de la diputada. No tiene el piso mínimo de espíritu democrático para ejercer el cargo. Seguramente se tratará en la comisión de Asuntos Constitucionales y será tratará en la sesión de la semana próxima".

Algunos legisladores ya anticiparon su adhesión a esta iniciativa de expulsar a Granata, tales como Carlos Del Frade y Fabián Palo Oliver. "No se cómo reaccionarán los bloques mayoritarios coo la UCR y el socialismo. Aconsejo que la política no especule con esto y avance. Generar conducta ejemplar", dijo.