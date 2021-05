La sesión preparatoria que este jueves se desarrolló en Santa Fe para renovar autoridades de la Cámara de Diputados se trabó a la hora de designar las vicepresidencias 1° y 2°, lugares que venían ocupando la peronista Lucila De Ponti y la radical Jimena Senna a raíz de acuerdos políticos . En tanto, la decisión se postergó una semana tras una maniobra del sector radical liderado por Maximiliano Pullaro.

"Que la Cámara haya postergado una semana la definición de su vicepresidente, un cargo con decorativo, es una noticia mala para l a democracia santafesina y demuestra que algunos sectores de la política, puntualmente el radicalismo, esta hablando de cualquier cosa menos de los problemas que tiene la sociedad ", dijo a Si989 el diputado Leandro Busatto.

Y agregó: "Nosotros optamos por no participar de ese debate. Teníamos la vicepresidencia primera producto de un acuerdo político, en función de ser la primera minoría. Con esto, el radicalismo genera un proceso de atropellamiento institucional reclamando para si la vicepresidencia primera" .

En este sentido, Busatto manifestó: "ojalá que utilicen la mayoría para sacar las leyes de conectividad, de seguridad, de esas cosas hay que hablar y no de estas pequeñeces. No vamos a participar de una situación bochornosa, deberíamos poner la Cámara al servicio de la sociedad y no de la política ".

