La precandidata a presidenta por Juntos por el Cambio lanzó un spot de campaña apelando al “coraje” para ponerle fin a los hechos de inseguridad, algo de lo que sería portadora. La jugada, sin embargo, no le salió muy bien: el homicidio al que se hace referencia sucedió mientras ella era Ministra de Seguridad de la Nación, durante la gestión de Mauricio Macri.

Se trata de una audio doloroso extraído de una entrevista al padre de la víctima, que trasendió en distintos medios de comunicación. En el audio se oyen las palabras desconsoladas del padre que acababa de perder a su hijo tras un robo. “¿Por qué no lo hirieron no más? ¿Por qué lo tenían que matar? Con el tiro en la pierna era suficiente. No hacía falta matarlo”, se lo escucha decir al entre sollozos con la pantalla en negro.

Tras el doloroso audio, la pantalla va a blanco y aparece la preguna ‘¿Sabés qué hace falta para ordenar el país?’. ‘Coraje. Patricia Bullrich presicdnta, Luis Petri vicepresidente’ se responde. Sin emabrgo, el caso policial ocurrió en febrero de 2019, en la ciudad de Córdoba capital.

No es el primer error que comete Patricia en sus spot de campaña que apuntan a mostrar testimonios reales. El primero de este estilo también mostraba a una mujer que se quejaba por el hambre, pero nuevamente fue durante la gestión presidencial de su espacio. En el video en el que se remarca la crisis que atraviesa el país, llamó la atención que se utilizó un documental del 2019, en el que se criticaban los índices de pobreza durante el gobierno de Mauricio Macri.