El presidente electo de Chile, Gabriel Boric, señaló el desafío de "sostener el proceso de cambio que se ha iniciado" con su elección en el balotaje de este domingo, y exhortó a "crear puentes" con la oposición.

"Esta campaña desbordó todas nuestras expectativas", dijo anoche, en su primer discurso como mandatario electo, en un acto masivo en el centro de Santiago.

"Este mismo compromiso y entusiasmo será necesario durante todos los años de mi gobierno, para que se pueda sostener el proceso de cambio que se ha iniciado", advirtió el hasta ahora diputado de izquierda.

Boric agradeció a todos los candidatos que compitieron en la primera vuelta y a José Antonio Kast, el dirigente de derecha con el que compitió en el balotaje.

"Sí, también a José Antonio Kast; espero que contemos con su madurez para contar con sus propuestas y crear puentes", remarcó.

El sucesor del presidente Sebastián Piñera afirmó que "detener la violencia contra las diversidades y la mujeres va a ser fundamental".

Sostuvo que "los motivos del estallido social" de 2019 "siguen aún muy presentes" porque "las demandas por justicia y dignidad siguen presentes en el corazón de la gente". Indicó que "un crecimiento económico que se asienta en la desigualdad profunda tiene pies de barro".

"Un progreso que no llegaba a las poblaciones más necesitadas es un modelo de desarrollo que tenemos que cambiar y que vamos a cambiar", prometió. Asimismo, opinó que "la democracia sustantiva no se reduce solamente al voto" y postuló "una democracia en la que los barrios, las poblaciones, la sociedad civil tengan protagonismo", porque "una democracia sin la gente no es realmente una democracia".

Advirtió que "los avances sustantivos, para que sean sólidos, tienen que tener consensos, tienen que ser peldaño por peldaño".

Por otra parte, remarcó que "el respeto a los derechos humanos es siempre y en todo lugar un compromiso inclaudicable", y se comprometió a no cansarse de "buscar verdad, justicia y reparación", así como a igualar "para arriba el acceso al tratamiento médico".

Más temprano, Boric había adelantado por Twitter su celebración con un mensaje de "unidad" y "esperanza", minutos antes de festejar y dar su primer discurso tras los resultados frente a los miles de simpatizantes y aliados que se concentraban en la avenida céntrica de la Alameda, a pocas cuadras del palacio presidencial de La Moneda.

"Somos unidad. Somos esperanza. Somos más cuando estamos juntos. ¡Seguimos!", tuiteó el joven diputado de 35 años que ganó el balotaje presidencial con casi 56% de los votos.

Su discurso se esperaba con mucha expectativa luego de que la alegría, los abrazos y hasta los suspiros de alivio estallaran en su comando de campaña, donde rápidamente sus aliados y simpatizantes dieron por ganada la elección.

Antes, cuando la incertidumbre aún dominaba la jornada electoral, Boric votó en la ciudad de Punta Arenas, en la más sureña de las regiones del país, y dijo que ansiaba terminar el día siendo "el presidente de todas y todos los chilenos".

Al salir del centro de votación en la capital de la región de Magallanes y la Antártica Chilena, Boric dijo a periodistas que confiaba en el Servicio Electoral y que respetaría el resultado del balotaje "sea cual sea".

Boric votó luego de reunirse con la prensa regional, en un claro mensaje de descentralización, que ha sido uno de los ejes de su campaña.