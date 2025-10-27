Alejandrina Borgatta, tercera en la lista de Fuerza Patria, destacó que el principal objetivo del espacio, mantener las tres bancas que renovaba el peronismo, se cumplió. Sin embargo, reconoció que la victoria de La Libertad Avanza a nivel nacional dejó un “sabor amargo”.

“En Santa Fe no esperábamos la mala elección que hizo el gobernador (Maximiliano) Pullaro. Pensábamos que iba a ser una elección de tercios donde el peronismo se iba a posicionar en primer lugar”, señaló la militante de La Cámpora en diálogo con Si989.

La diputada electa cuestionó también el desempeño de Provincias Unidas: “Hicieron una muy mala elección, no solo en Santa Fe sino también en Córdoba”.

A pesar del escenario adverso a nivel nacional, Borgatta destacó que el peronismo tiene “una gran responsabilidad hacia adelante” y que la unidad del espacio se fortaleció desde la constituyente hasta las elecciones nacionales. “Ese tiene que ser el camino: reconstruir un proyecto político de cara al 2027, al lado de la gente, porque lo que se viene es más ajuste”, agregó.

Por último, la concejala de Villa Constitución aseguró que Fuerza Patria fue la única fuerza que recorrió todos los departamentos de la provincia y que, en las asambleas, pudo constatar el enojo y la desesperanza de parte de la población. “Tenemos la responsabilidad de representarlos a ellos y también a los que se van a ir desilusionando”, concluyó.