Los mercados financieros argentinos cerraron la jornada del miércoles con nuevos retrocesos, en un clima marcado por la incertidumbre política y económica. Los bonos soberanos en dólares cayeron en promedio un 2%, lo que impulsó al riesgo país a 1.236 puntos, su nivel más elevado en casi doce meses. Al mismo tiempo, el dólar mayorista alcanzó por primera vez el techo de la banda, en \$1.474,50, lo que obligó al Banco Central a intervenir con ventas para contener la presión cambiaria.

El índice S\&P Merval cedió un 0,4% en pesos hasta los 1.782.000 puntos, mientras que los ADR de compañías argentinas que cotizan en Wall Street mostraron resultados mixtos. Los analistas señalaron que la volatilidad refleja el clima de cautela previo a las elecciones legislativas de octubre y las dudas sobre la capacidad del Gobierno de Javier Milei para sostener su programa económico tras la derrota en Buenos Aires.

A las tensiones del frente financiero se suman el malestar social por los recortes en salud y educación, y las advertencias de la Unión Industrial Argentina por la desaceleración económica. Aunque desde el Ministerio de Economía aseguran que los pagos de deuda están garantizados, el deterioro de los activos argentinos revive los temores a una nueva cesación de pagos.

En este contexto, Milei presentó el Presupuesto 2026 con la promesa de reforzar partidas sociales, pero los expertos mantienen dudas sobre su impacto real. Según el economista Gustavo Ber, el escenario adverso “despierta inquietudes” aunque valoró la “mayor apertura al diálogo político” como una señal para descomprimir tensiones. Entretanto, los mercados acumulan pérdidas superiores al 30% en dólares en lo que va del año.