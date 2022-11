El ex gobernador de Santa Fe Antonio Bonfatti solicitó ante el Fiscal General del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Jorge Baclini, conocer si su nombre aparece involucrado en alguna de las causas que se tramitan en la Justicia.

"Estamos dispuestos a discutir qué cosas se hicieron bien y qué cosas se hicieron mal, no a soportar más la mentira y la difamación", afirmó el ex titular de la Casa Gris, a través de sus redes sociales.

Según explicó el ex diputado provincial, el pedido tuvo como origen las "declaraciones que apuntan a asociar a su persona con el narcotráfico". "Me presenté ante el Fiscal General para que informe si existen referencias que me vinculen con algún ilícito, para aportar claridad a la ciudadanía y contribuir a la verdad", señaló Bonfatti.

La presentación vino a cuento de una publicación del diario La Nación en la que se afirmó que el narco Luis Medina –asesinado en diciembre de 2013 junto a su novia en el Acceso Sur y Ayolas– aportó dinero a la campaña electoral del socialista de la que luego resultó electo gobernador.

Luego de presentar el escrito en el MPA, Bonfatti recibió el respaldo de la mayoría de los dirigentes del Partido Socialista, entre ellos los diputados nacionales Mónica Fein y Enrique Estévez (presidenta del PS a nivel nacional y secretario general del PS en Santa Fe, respectivamente); el presidente de la Cámara de Diputados de la provincia, Pablo Farías; los diputados provinciales Joaquín Blanco, Clara García, Esteban Lenci, Nico Aimar y Lionella Catalini; las concejalas Laura Mondino y Mónica Ferrero, y los dirigentes Rubén Galassi y Fernando Asegurado.