La Justicia federal ordenó bloquear las cajas de seguridad de los principales investigados por el escándalo de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad. La medida alcanza al exfuncionario Diego Spagnuolo y a empresarios vinculados a la droguería Suizo Argentina. Además, se les prohibió la salida del país para evitar maniobras que entorpezcan la causa.

El juez federal Sebastián Casanello dispuso este lunes la medida preventiva sobre el ex titular de Andis, Diego Spagnuolo, el exdirector nacional de Acceso a los Servicios de Salud, Daniel María Garbellini, y la familia Kovalivker, dueña de la droguería Suizo Argentina.

La decisión, comunicada al Banco Central, apunta a impedir que se manipulen pruebas o se retiren fondos vinculados a la investigación. Según fuentes judiciales, se presume que en las cajas podría haber dinero o documentos relevantes para la causa.

En paralelo, Casanello indagaba en Comodoro Py al jefe de seguridad de Nordelta, Ariel De Vincentis, sospechado de haber colaborado en la fuga del empresario Jonathan Kovalivker. El empresario sigue siendo uno de los principales apuntados en la trama de sobornos por la compra de medicamentos.

La investigación también incluyó un allanamiento en la sede de Andis, donde se secuestraron cinco computadoras, entre ellas la personal de Garbellini y otra utilizada para contrataciones en el programa Incluir Salud. Con estas medidas, la Justicia busca reforzar las pruebas en una causa que crece en alcance y gravedad.