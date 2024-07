El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, utilizó una conferencia de prensa para desestimar las dudas sobre su capacidad para mantenerse en la carrera demócrata para competir por otros cuatro años en el cargo. Sin embargo, trastabilló fuerte en dos oportunidades.

Biden presentó en un acto de la cumbre de la OTAN al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, como “presidente Putin”. A su lado, el ucraniano no lo podía creer. Se corrigió rápido pero el error ya estaba hecho.

No es todo. La rueda de prensa arrancaba con el pie izquierdo en la respuesta a la primera pregunta, ya que Biden se refirió a Kamala Harris como “vicepresidente Trump”. "I wouldn't have picked Vice President Trump to be vice president did I think she wasn't qualified to be president", es decir, "No habría elegido a la vicepresidenta Trump como vicepresidenta si hubiera pensado que no estaba calificada para ser presidenta".

La reacción del equipo del presidente cuando confunde a su vicepresidenta. Aun así, el presidente insiste en que es el más indicado para enfrentar a Donald Trump y en que se presentará a la reelección.