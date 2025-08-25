La comisión redactora de la reforma parcial de la Constitución de Santa Fe sesionó este lunes para dar lectura a los dictámenes de mayoría de los artículos a reformar —todos impulsados por Unidos—, así como para recibir observaciones sobre la redacción.

La sesión transcurrió sin mayores contrapuntos hasta el momento de leer el articulado sobre sistema previsional y la Caja de Jubilaciones, donde el dictamen consagra el carácter “indelegable” del sistema. Allí, las fuerzas opositoras reclamaron que se utilice el término “intransferible”, como marca la ley de necesidad de reforma que habilitó el proceso. También como lo plantearon personas y colectivos en las audiencias públicas.

Desde Más para Santa Fe, Diego Giuliano advirtió: “La ley dice intransferibilidad y el artículo hablará de indelegabilidad. Es una espada de Damocles. La delegabilidad permite dejar la administración a cargo de las provincias y transferir los recursos”.

Marcelo Lewandowski (Activemos) propuso zanjar la polémica con un cambio de término: “Si indelegable e intransferible es lo mismo, pongamos lo segundo para evitarnos problemas”. Y Emiliano Peralta (Somos Vida) reforzó que la ley de necesidad de reforma "marcó que la institución es de carácter intransferible, se la deberíamos habilitar a ese órgano”.

Sin embargo fue el convencional y ministro de Gobierno, Fabián Bastía (Unidos), quien cerró de plano la discusión: “La verdad es que no vinimos a responder preguntas sino a ver las cuestiones de redacción. Para nosotros el artículo está bien planteado y no vamos a reabrir el debate. No estamos dispuestos a reabrirlo", expresó.

En la misma línea, Lucas Incicco aportó que "un sistema indelegable no refiere solo al organismo sino que es más amplio, por eso la palabra”. Y Lisandro Enrico cerró filas: “La indelegabilidad es el concepto político del artículo. No podemos reabrir lo que planteó la Comisión”.

Luego Nicolás Mayoraz (La Libertad Avanza) alertó sobre futuros litigios: “Si acá hay dudas, imagínense cuando lo agarre un juez. No estamos resolviendo la situación de intransferibilidad”.

La tensión quedó en evidencia, pero Unidos dejó firme la redacción y no habilitó cambios, lo que anticipa que la discusión volverá a colarse en el recinto de la Convención.