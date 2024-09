El rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, participará la semana próxima del conclave del Consejo Interuniversitario Nacional en el que el sector prepara la resistencia al probable veto presidencial que Javier Milei anticipó para la Ley de Financiamiento Universitario. En tanto, quedó confirmado que el jueves 26, y tal vez el viernes 27, haya paro nacional en las universidades como protesta por la ofensiva del Ejecutivo nacional.

Bartolacci habló en la previa a la apertura de Expocarreras, la apertura de la UNR en el Galpón de las Juventudes a presentar toda su oferta académica a jóvenes para el ingreso 2025.

El rector indicó que la ley que el Congreso sancionó la semana pasada resolvería los problemas económicos de las 61 universidades nacionales, a un costo menor para el contexto del presupuesto nacional. “No compromete más que el 0,14% del PBI, incluso representa el 10% del superávit ya generado en el primer semestre. Es un problema de voluntad y decisión, no de recursos”, marcó en Sí 98.9

La decir del titular de la UNR, en el CIN hay preocupación porque en el proyecto de presupuesto que Milei presentó el domingo a la noche en el Congreso, lo previsto para las universidades es la mitad de lo que requerirán para funcionar en 2025. En este sentido, cuestionó el orden de prioridades demostrado por el gobierno de La Libertad Avanza.

“Un presupuesto demuestra la prioridad de gobierno. Si vemos que se priorizan recursos para la Side y se elimina el Fondo de Incentivo Docente, que se compra armamento por millones, que el presidente viaja por el mundo en visitas no oficiales. Entonces, no faltan recursos, es que las prioridades están distorsionadas. No hay país en el mundo que haya crecido sin invertir más en ciencia y educación. No es inteligente concebir lo destinado a educación como un gasto”, fustigó.

Bartolacci, por otra parte, rechazó el comentario de la vicepresidenta Victoria Villarruel, acerca de que la universidad pública es un ámbito para “lavar cerebros”. El rector de la UNR fue tajante: “Es una más de tantas declaraciones que a lo largo de este año de manera sistematica y planificada pretenden desprestigiar el ámbito universitario y científico para argumentar el desfinanciamiento, quitarle legitimidad para quitarle recursos. No solo que es falso sino que persigue un objetivo muy peligroso. Una de las pocas instituciones que todavía guardan algo de credibilidad en Argentina es la universidad pública. Y a eso tratan de socavarla? Insólito. La universidad pública argentina nace en 1918 en contra del adoctrinamiento porque era confesional, y uno de sus principios es la libertad de cátedra. Que quieran socavar ese valor es muy peligroso. Hay que preocuparse cuando en la universidad se censure a alguien por decir lo que piense. Es insólito estar explicando esta obviedad”, finalizó.