El abogado constitucionalista Eduardo Barcesat criticó duramente la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que decidió rechazar la designación del senador Martín Doñate como integrante del Consejo de la Magistratura. En diálogo con el programa Nadie es perfecto por Sí 98.9 Barcesat aseguró que "se trata de un fallo nulo, de nulidad absoluta e insanable, donde además la Corte ha excedido los límites de sus atribuciones constitucionales y ha incurrido, lo que es más grave, en quiebre de su propia doctrina”.

"Esta Corte le tomó juramento al senador Doñate luego de recibir el nombramiento del Senado de la Nación. Con ese juramento perfeccionó su integración al Consejo de la Magistratura otorgándole un derecho adquirido. Evidentemente tiene que haber ejercido un control de constitucionalidad", apuntó.

“Esto va a ser controvertido en el propio Senado, no creo que la vicepresidenta (CFK) acepte este fallo, habrá formas de recurrirlo, no tengo dudas, pero creo que primero tiene que haber un pronunciamiento institucional señalando este disparate y el quiebre de la doctrina del acto propio en base a estos precedentes”, expuso.

Con estas y otras decisiones Barcesat dijo que la actual Corte se convirtió en un órgano supraconstitucional que decide prescindir de la estructura normativa del Estado Argentino, la Constitución y los tratados internacionales, en definitiva “una pústula institucional que amerita el pedido de juicio político”.

Pero ello, en lo inmediato, para el jurista el Senado debe establecer las fallas jurídicas sabiendo que con este fallo se quebranta la doctrina de nombramiento, donde dos ministro de la Corte le tomaron juramento al senador Doñate convirtiéndolo en un acto de perfeccionando con todas las características y por lo tanto un derecho adquirido que no puede ser controvertido al menos que se inicie un juico aparte.

“El conflicto lo genera la Corte que se cree legislador en última instancia y Poder Ejecutivo. Se han desbordado y se creen gobierno los jueces, por lo tanto va a ver que volverlos al sitial que tienen y a sus incumbencias profesionales”, inscribió.

La postura del Gobierno

El jefe de Gabinete, Juan Manzur, afirmó que el Gobierno "no está de acuerdo con este fallo" de la Corte Suprema de Justicia que removió al senador kirchnerista Martín Doñate del Consejo de la Magistratura y otorgó su plaza al macrista Luis Juez.

"Lo que tenemos para decir es que no estamos de acuerdo con este fallo", señaló el tucumano al tiempo que contó que el ministro de Justicia, Martín Soria, tomó la palabra y expuso sobre el tema.

Además, reveló que a lo largo de este miércoles, previo al inicio de su gira internacional, el presidente Alberto Fernández terminará de definir los detalles de un eventual decreto de prórroga de las sesiones ordinarias del Congreso.

En conferencia de prensa post reunión, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, afirmó que el fallo es "inaplicable" tras argumentar que "declara la nulidad de un acto administrativo que generó un derecho subjetivo en cabeza del representante Doñate". "La realidad es que no podría suceder lo que está hecho porque Doñate no participaba de la discusión, él podría haberse presentado a trabajar este mañana y nadie podría haberle dicho lo contrario porque no hay nada que se lo impida. Él no forma parte de esa discusión", planteó

"Faltan pocos días para que se venza ese mandato que teóricamente le pertenecería a Luis Juez, no hay ninguna razón de ser para poder hacerlo, pareciera ser que el objetivo era solo una expresión en abstracto y no debería decir el fallo que hay una simulación por parte del acto por razones más que obvias, porque se está metiendo con la zona de reserva específica de los legisladores", amplió.

Audio nota complerta.