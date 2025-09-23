La entidad internacional informó que combinará financiamiento público, inversión privada y movilización de capital para “desplegar hasta USD 4.000 millones en los próximos meses” en Argentina. El anuncio se da como continuación del paquete de apoyo por USD 12.000 millones anunciado en abril y está sujeto a la aprobación del Directorio Ejecutivo del organismo.

El comunicado oficial destacó que los recursos se orientarán a sectores clave de la competitividad, incluyendo desbloqueo de la minería y minerales críticos, impulso del turismo, expansión del acceso a la energía y fortalecimiento de las cadenas de suministro y el financiamiento a las pymes. Según el Banco Mundial, la decisión refleja “una fuerte confianza en los esfuerzos del gobierno por modernizar la economía, avanzar en reformas estructurales y atraer inversión privada”.

El ministro de Economía, Luis Caputo, celebró la medida y subrayó su relevancia para el desarrollo económico. Señaló que la financiación permitirá canalizar inversiones hacia sectores estratégicos para la generación de empleo y divisas, destacando la minería, el turismo, la energía y las pymes como motores del crecimiento.

Caputo remarcó que la expansión turística impulsará el desarrollo regional y la creación de empleos directos, mientras que la inversión energética garantizará mayor cobertura y competitividad. Además, afirmó que el financiamiento facilitará a las pequeñas y medianas empresas acceder a crédito para invertir y expandirse, fortaleciendo el corazón de la economía argentina.