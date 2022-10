La designada ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Ayelén Mazzina, agradeció este miércoles al presidente Alberto Fernández por su nombramiento al frente de esa cartera y expresó que quiere llevar las distintas políticas de género que plasmó en la provincia de San Luis a la Nación.

En un acto realizado en la Casa de Gobierno de San Luis, el gobernador de la provincia, Alberto Rodríguez Saá, despidió a Mazzina y le agradeció por la labor desempeñada en estos tres años de gestión frente a la Secretaria de la Mujer, Diversidad e Igualdad.

"Vivamos juntos este momento de alegría. Es algo maravilloso lo que nos está pasando", dijo el mandatario provincial y destacó que se trata de "una mujer tan joven, inteligente, trabajadora y de una nobleza enorme en un lugar tan interesante como nunca lo ha tenido la provincia. Esta designación es muy fuerte, nos ilumina, prende la luz de San Luis".

Por su parte, Mazzina manifestó que su nombramiento para integrar el Gabinete Nacional es un reconocimiento a las políticas públicas de San Luis y tiene como objetivo construir de manera colectiva con un gran trabajo interministerial.

"Quiero trabajar en el Gobierno Nacional como lo hacemos en San Luis, desde la periferia al centro, abrazando a las más humildes, a las que están lejos, replicando el modelo San Luis en todo el país. Me siento capacitada porque tengo un equipo fuerte", señaló. Además, destacó que las políticas llevadas a cabo por la secretaría a su cargo en la provincia que funcionaron, continuarán, y las que no, se trabajarán para fortalecerlas y enaltecerlas.

La funcionaria contó cómo fue el ofrecimiento que le realizó el Presidente: "Al otro día del Encuentro Plurinacional el gobernador me dijo que me iba a llamar el Presidente para decirme que me iba a proponer este puesto".

"Sostuvo que le gustaría que sea parte del Ministerio, que había dialogado con muchas compañeras y que reconocían el trabajo que veníamos haciendo. Solo alcancé a decirle que sí, me quedé sentada en la cama y muy emocionada", relató en ese sentido.

Ayelén Mazzina, de 33 años, fue concejala por la ciudad de San Luis, es profesora en Ciencia Política y se desempeñaba hasta este miércoles como secretaria de la Mujer, Diversidad e Igualdad de San Luis, desde el 12 de diciembre de 2019. En su cuenta oficial de Twitter se define como "puntana y feminista".

En el marco de su gestión, consiguió la aprobación de la Ley de paridad de género para los cargos provinciales; políticas públicas en gestión menstrual sostenible; y cupo laboral trans en el gobierno local, entre otras iniciativas.