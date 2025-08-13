La comisión de Producción y Promoción del Empleo del Concejo Municipal comenzó a tratar, este martes, un proyecto del Ejecutivo para ampliar los servicios que se le brinda a la ciudadanía a través de herramientas basadas en inteligencia artificial.

La propuesta fue dada a conocer por el edil oficialista Fabricio Fiatti, de Arriba Rosario, quien apeló a la simplificación y optimización de trámites y procesos administrativos posibles con herramientas IA.

En su formulación, el proyecto propone la creación de un Programa Municipal de Innovación con IA, buscando la colaboración de diversos actores, organizaciones de la sociedad civil y especialistas para su desarrollo.

Un aspecto crucial del proyecto es su enfoque en el uso ético, responsable, transparente y seguro de la IA, asegurando la protección de datos y evitando compartir información confidencial, además de promover la transparencia.

Fiatti puntualizó que el objetivo primordial es regular el uso de la IA en la ciudad. Aunque reconoció que existen iniciativas previas similares ya presentadas, el concejal afirmó que esta propuesta del Ejecutivo será la más relevante en cuanto a regulación. Con esta medida, Rosario se posicionaría como pionera en la regulación de la inteligencia artificial a nivel municipal. El proyecto se mantiene en estudio.