Ataque a Cristina: sin abandonar la polarización, la ciudadanía generó consensos

Una encuesta reciente expuso la reacción de una parte de la sociedad ante el intento de asesinato a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Si bien quedó demostrado que el hecho fue motivo de una profundización de la polarización política, en la sociedad generó cierto consenso entre los distintos sectores de opinión respecto a algunas cuestiones puntuales.

En primer lugar, la mayoría de los consultados por la consultora Zuban Córdoba percibió el suceso ocurrido el 1 de septiembre “con preocupación”, y a su vez, un mayoría coincide en la línea investigativa que plantea un ataque dirigido por una organización. Más allá de coincidir con la hipótesis judicial, otra cuestión que acerca a los polos es la desconfianza en que la justicia esclarezca lo sucedido.

Desde la encuestadora destacaron que un 93% dice estar informado sobre lo sucedido y afirmaron: “Pocos eventos en nuestra historia reciente logran ese nivel de conocimiento público. Hay que decirlo sin lugar a dudas: durante los últimos diez días, el país entero no habló de otra cosa”.

Las reacciones al atentado en números

El 55% cree que el atacante fue parte de una organización o conspiración. Solo un 15% adhiere a la tesis del “loco suelto”. La sociedad acompaña así la que es a estas horas la principal hipótesis de la justicia en la investigación del atentado.

Sin embargo, un 71% no tiene confianza en que la justicia vaya a esclarecer lo sucedido. "El Poder Judicial tiene aquí un desafío enorme, que probablemente afecte su credibilidad durante los próximos años o incluso décadas. Las distintas desprolijidades que surgieron al respecto de la investigación, como el formateo del celular del atacante, sin dudas contribuyen y alimentan esta desconfianza", apuntaron desde Zuban Córdoba".

Cuando se le pregunta a la sociedad por la responsabilidad y la madurez de los distintos sectores políticos ante el atentado, la mayoría responde de acuerdo a sus sesgos e identificaciones partidarias: quienes votaron por el FDT ven en el oficialismo más madurez y quienes votaron por JxC tienen el mismo sesgo hacia sus representantes.

Solo un dato puntual parece romper esta inercia. Cuando se le pregunta a la opinión pública que sector influye positivamente para neutralizar y disminuir los discursos de odio, la primera opción en aparecer es “ninguno” con un 32%

Por último, la encuesta expuso que un 71% cree que tanto el oficialismo como la oposición deberían moderarse luego del atentado. Un porcentaje prácticamente idéntico afirma que se debería firmar un acuerdo de convivencia democrática.

"La polarización, aunque exacerbada y agresiva, no elimina el carácter democrático de la sociedad argentina. Ese es un límite que aún no cruzamos, aunque no debemos dejar de alertar que el debilitamiento del debate político y el debilitamiento de la conversación publica ponen en serio riesgo esta democracia que con tanto dolor y esfuerzo cívico supimos conseguir", sostuvieron desde el centro de estudios.