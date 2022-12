La empresa Aguas Santafesinas SA desmintió la denuncia de un concejal sanlorencino sobre el proyecto de instalar una estación elevadora de líquidos cloacales en un terreno de la costa de la Ciudad Histórica: no habrá allí tratamiento de líquidos crudos ni tampoco circulación de camiones atmosféricos. "Será una estación de bombeo como hay 100 en la provincia, y en San Lorenzo ya hay 3 y no hay quejas por ello, porque no se nota, no genera olor ni emisiones", afirmaron desde la empresa estatal de aguas y obras sanitarias.

El edil Marcelo Remondino puso la lupa sobre un proyecto de Assa destinado a tratar los líquidos cloacales de San Lorenzo y de localidades vecinas del cordón industrial antes de verterlos al río Paraná. Hasta ahora, ese caudal contaminante fluye crudo hacia el río allí y en Rosario también. En San Lorenzo vuelca al río en un ducto que corre bajo la calle San Luis. RosarioPlus publicó este jueves la sospecha del concejal de que la obra en una zona residencial causará trastornos ambientales y que detrás asoma una posible especulación inmobiliaria con el terreno privado, maniobra avalada por la mayoría oficialista en el Concejo y a instancias del Ejecutivo.

En San Luis y la barranca, Assa proyectaba instalar allí la estación de bombeo. Pero luego de la bajante histórica del río, todo el perfil costero quedó vulnerable a desmoronamientos, tal como ocurrió en esa ciudad misma, Rosario y Granadero Baigorria. Por eso la empresa y el Ejecutivo municipal solicitaron al Concejo sanlorencino autorización para emplazar la planta elevadora arriba de la barranca, en un terreno privado que deberá ser sujeto a expropiación.

Desde Assa, el gerente de Relaciones Institucionales, Guillermo Lanfranco, corrigió la información: "El proyecto consiste en hacer una planta elevadora de líquidos cloacales que reciba todos los líquidos que llegan como ahora hasta la costa y los impulse hacia el oeste, a una futura planta de tratamiento que se emplazará al oeste de la autopista, en zona semi rural. Allí sí los líquidos serán tratados en piletas de decantación y demás infraestructura. Y desde allí volverán hasta la costa para verterlos al río, pero ya con el tratamiento adecuado. El colector de los líquidos de San Lorenzo termina en esa esquina donde queremos hacer la estación de bombeo. Es parte de la gran obra necesaria y que implica una enorme inversión. Desde 2014 que Assa intenta realizarla", explicó.

Lanfranco, al igual que el intendente Leonardo Raimundo en su pedido al Concejo, remarcó que "es necesario hacer la estación arriba de la barranca y no al pie, porque con peligro de derrumbe podría romper el caño y colapsar el flujo cloacal de todo el cordón norte. Y esta obra debe pensarse para 100 años por lo menos, en un lugar confiable y sin riesgos". El portavoz de la empresa agregó en su refutación que la instalación de la planta sobre la barranca -y no debajo- requiere de una potencia de bomba menor para impulsarla hacia la futura planta de tratamiento.

En cuanto a la convivencia del vecindario con esa estación de bombeo cloacal, Lanfranco aseguró que no habrá inconvenientes. "Es una instalación común, una bomba y desde afuera es como una pequeña casa. Hay 100 en la provincia, en San Lorenzo hay 3, y la gente ni sabe dónde está porque no produce olor, ni emisiones, ni ruidos. Y los líquidos circulan confinados en caños van a más de 3 metros bajo tierra. Tampoco habrá circulación de camiones atmosféricos, eso será al otro lado de la autopista, no allí".

Consultado sobre el emplazamiento de la estación depuradora, el vocero de Assa dijo que "el terreno está en trámite de adquisición, lo hace la Provincia, creo que está reservado". Según Remondino, no hay nada de eso aún.