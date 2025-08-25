Así serán las boletas únicas de papel en las elecciones de octubre

Entró en vigencia la ley 27.781 que establece como sistema de votación la Boleta Única de Papel (BUP) ya conocido por los santafesinos. Los electores deberán de ahora en más, también para cargos nacionales, marcar con una cruz o tilde la opción elegida, doblar la hoja en las líneas indicadas e introducirla directamente en la urna.

Al igual que a nivel provincial, en caso de que una persona decida votar en blanco, simplemente deberá entregar la boleta sin marcar ningún casillero. Si se colocan dos o más marcas en una misma categoría, el voto será considerado nulo. También estarán los box de votación, diseño inspirado en el que ya se utiliza la provincia, aunque esta vez contará con el escudo y la identificación electoral nacional.

Habrá dos formatos distintos de boleta: uno exclusivo para las provincias que eligen solo diputados y otro para los distritos que también deben renovar bancas en el Senado. Y en este último caso sí se presenta una diferencia con el sistema provincial, ya que ambas categorías aparecerán en la misma papeleta.

Cada boleta estará adherida a un talón troquelado con fecha de elección, distrito, circuito electoral y numeración correlativa. Esos datos quedarán en poder de la autoridad de mesa y no figurarán en la boleta entregada al votante, lo que asegura el secreto del sufragio.

El diseño incluye además el nombre y número de cada agrupación política, su logotipo y color, junto con la nómina de candidatos. Las listas estarán organizadas en franjas verticales y cada casillero tendrá la foto de los primeros postulantes, sus nombres y el espacio en blanco donde el ciudadano deberá marcar su voto.

Con estas disposiciones, la Justicia Electoral busca unificar criterios y garantizar mayor transparencia en el debut nacional de la Boleta Única de Papel, una modalidad que promete cambiar la dinámica del cuarto oscuro.