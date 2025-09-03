Así será la boleta única para elegir diputados nacionales por Santa Fe

El Tribunal Electoral de Santa Fe difundió este miércoles el diseño final de la boleta única con la que alrededor de 2.840.000 santafesinos y santafesinas elegirán el 26 de octubre 9 diputados nacionales, sobre un total de 16 opciones.

Aunque no es novedad en Santa Fe, sí lo es para el país, que estrenará la Boleta Única de Papel (BUP) como instrumento en una elección nacional. Pero a diferencia de la BUP conocida en esta provincia, en la nacional se ubican las listas de cada frente en sentido horizontal. Por lo tanto, en lugar de una hoja algo mayor a un tamaño A4, aquí será una boleta rectangular más larga como las tradicionales, y con la foto de los dos primeros candidatos encima de la nómina de los cinco primeros lugares.

La forma de sufragar será similar a lo ya conocido con la BUP santafesina: marcar en el casillero de la lista que el elector o electora prefiera, doblar la papeleta por la línea punteada e introducirla en la urna, ya prescindiendo del sobre que entregaba el presidente de mesa.

Este acto se realizará en un box privado dentro del salón de votación, tal como se viene realizando en las elecciones provinciales.

Las candidaturas aparecen, de izquierda a derecha en este orden: