Rosario volvió a ser escenario de una multitudinaria movilización en defensa de la educación pública. Este miércoles por la tarde, miles de estudiantes, docentes, no docentes y autoridades de la Universidad Nacional de Rosario marcharon desde plaza San Martín hasta los galpones del río, en el marco de la tercera edición de la Marcha Federal Universitaria.

La jornada tuvo un momento de especial intensidad cuando, en plena marcha por calle Santa Fe, se conoció el resultado de la votación en Diputados: 174 votos a favor, 67 en contra y dos abstenciones sellaron el rechazo al veto del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario.

El anuncio desató una celebración espontánea: abrazos, lágrimas, gritos y aplausos marcaron la parada de los manifestantes, que siguieron luego su recorrido hasta Puerto Joven, donde se desarrolla la Expo Carreras con toda la oferta académica de la UNR.

En la columna marcharon banderas y agrupaciones de diversa procedencia política, además de carteles que denunciaban el ajuste sobre la universidad. El colorido de las consignas se mezcló con los bombos y cánticos que atravesaron el centro rosarino y convirtieron la tarde en un verdadero acto de afirmación colectiva.

“Hoy sentimos que la lucha vale la pena. No se trata solo de presupuesto, se trata de defender nuestro derecho a estudiar y a que la universidad pública siga siendo un orgullo de la Argentina”, expresó emocionada Lucía, estudiante de Ciencias Políticas, al escuchar el resultado de la votación.

La movilización cerró con un acto en avenida Belgrano 950, cerca de las 18. Allí, la comunidad educativa insistió en el reclamo por un financiamiento adecuado para las universidades públicas y en el mensaje al Congreso: garantizar una educación gratuita y de calidad es garantizar el futuro.

La marcha en Rosario se enmarcó en una movilización nacional que tuvo su vigilia la noche anterior con la consigna: *“Si apagan la universidad pública, apagan nuestro futuro”*.