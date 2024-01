Argentina recibió este miércoles un desembolso cercano a los US$ 4.700 millones del Fondo Monetario Internacional (FMI) y afrontó el pago con el organismo correspondiente a enero por alrededor de US$ 1.945 millones, tal como estaba estipulado en el calendario del acuerdo. A la espera de que el Directorio del organismo multilateral oficialice la operación, los montos ya quedaron reflejados en las reservas del Banco Central (BCRA).

De acuerdo con datos de la autoridad monetaria, las tenencias en moneda extranjera cerraron hoy en los US$ 27.635 millones, lo que implica un incremento de US$ 2.527 millones en relación con los US$25.108 millones de ayer.

"El desembolso fue de unos US$ 4.655 millones y Argentina pagó los vencimientos de capital de enero por US$ 1.945 millones, dejando un saldo a favor de US$ 2.710 millones, similar al crecimiento de las reservas brutas", señaló en un informe la consultora Facimex. "Mañana Argentina tiene que pagarle al FMI US$769 millones en concepto de intereses", agregó Facimex. El resto del desembolso debería ser utilizado para el pago de los compromisos de abril, que también equivalen a aproximadamente US$1940 millones.

El máximo órgano de conducción del organismo multilateral deliberó sobre el acuerdo luego de que el pasado 10 de enero consiguiera "reflotar" el ministro de Economía, Luis Caputo, a comienzos de enero.

El tratamiento ocurrió un día después de que el FMI corrigiera las proyecciones de crecimiento para Argentina en su última actualización del informe de Perspectivas Económicas, y en una jornada en la que se debate la Ley de Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos.

Así, mientras que en octubre pasado proyectaba un crecimiento de 2,8% para la economía local en 2024, ahora estima que caerá en igual porcentaje, un -2,8%. Esta mañana, el vocero presidencial, Manuel Adorni, negó que esa caída en la economía vaya a afectar el cumplimiento de las metas pactadas con el FMI

"El déficit cero no va a ser negociado nunca, no sólo este año. Claramente (esa merma en la economía) estaba prevista dentro de nuestras proyecciones", señaló Adorni en la habitual conferencia de prensa diaria en la Casa Rosada, y explicó que si la recaudación no es suficiente "se van a acotar partidas y gastos hasta que efectivamente la Argentina encuentre ese equilibrio".

El portavoz recordó el informe de Perspectivas Económicas que dio a conocer ayer el FMI, del que destacó no sólo la previsión de una caída del Producto Bruto Interno (PBI) del 2,8% para 2024, sino también "un repunte del 5% para 2025" y que el organismo "estima que la inflación va a bajar a un dígito mensual a mitad de este año".

Asimismo, rescató que el FMI indicara que "el resultado de la baja de la inflación dependerá de la consolidación del proceso de ajuste fiscal y monetario que el Gobierno está llevando adelante".

En cuanto a las gestiones en Estados Unidos del jefe de Gabinete, Nicolás Posse, reiteró que el viaje "tuvo la intención de afianzar los vínculos bilaterales y nada tiene que ver con el trasfondo del acuerdo (con el FMI)", sobre el que dijo que "no hay novedades respecto a eso".

"Algún medio hablaba de una complicación con el Fondo, nada de eso es cierto", subrayó.