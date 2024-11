CAEN LAS RESERVAS

El Gobierno pagó el último vencimiento del año con el FMI Se trató de intereses por más de US$ 700 millones. Sin embargo, aún no llega lo peor ya que el próximo año vencen US$ 3.300 millones de intereses con el Fondo y la Argentina ya no recibirá desembolsos, a menos que acuerde un nuevo programa.