El diputado provincial peronista Luis Rubeo presentó un proyecto en el que solicita que el gobierno provincial encare la renovación del Hogar Escuela Eva Perón, de Granadero Baigorria. La propuesta surge justo cuando el gobernador Omar Perotti relanzó el proyecto del Puerto de la Música, pero no en Rosario, sino en esa localidad. "Tiene que ver con el orden de prioridades. Los que estamos vinculados con el peronismo de toda la vida sabemos que es una deuda pendiente", deslizó Rubeo en diálogo con Sí 98.9.

El proyecto presentado por Rubeo invita a que el gobierno "evalúe la posibilidad" de encarar las obras de renovación del histórico edificio de Baigorria, que, sostuvo el diputado, se encuentra "absolutamente deteriorado". "Hay cientos de chicos sin mecanismo de contención por el flagelo de consumo problemático y eso podría suceder allí", propuso el legislador.

La propuesta llega justo con el relanzamiento por parte del gobernador Omar Perotti del Puerto de la Música, una obra pensada por el socialismo para Rosario, aunque esta vez apuntada para Granadero Baigorria. Para Rubeo, no se trata de una obra sí y otra no, pero sí se trata de "orden de prioridades". "Un gobierno peronista no tiene que dudar en poner en valor ese lugar", consideró el diputado.