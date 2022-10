El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, aseguró este martes que el presidente Alberto Fernández aspira a la reelección y consideró que "no sería una anomalía" que el jefe de Estado compitiera en una primaria del Frente de Todos (FdT) para representar a la coalición oficialista en los comicios que se llevarán a cabo el año que viene.

“No es una anomalía ser Presidente y querer competir en unas internas. No tiene nada de malo que un jefe de Estado sienta que esa es la mejor forma de dirimir las diferencias que existen en el propio frente. No hay que tener miedo a competir”, afirmó Fernández en declaraciones a Radio Con Vos.

Y en ese sentido, afirmó: "Lo voy a respaldar porque siempre hago eso cuando hay un Presidente peronista".

De esta forma, el titular de la cartera de Seguridad respondió a los dichos que ayer formuló el diputado Máximo Kirchner, quien consideró que “para un oficialismo, que su Presidente vaya a las PASO con otros competidores es, por lo menos, extraño".

Al ser consultado sobre si opina que el Presidente tiene intenciones de ser reelecto, el Ministro sentenció: “Sí, claro. No caben dudas”.

"Cuando fui candidato a Gobernador bonaerense en 2015 no tenía muchas ganas, pero me lo pidió Cristina (Fernández Kirchner) y luego me entusiasmé, competí y gané en las PASO”, apuntó en relación a la interna del Frente para la Victoria (FpV) que disputó con el exministro de Agricultura Julián Domínguez.

Ante los cambios de ministros, explicó que tanto Juan Zavaleta (Desarrollo) como Jorge Ferraresi (Desarrollo Territorial y Hábitat) dejaron el Gabinete nacional “para dar pelea en sus distritos –Hurlingham y Avellaneda-, algo que ya estaba hablado con el Presidente”.

El titular de la cartera de Seguridad también opinó sobre la actualidad del Partido Justicialista (PJ), y descartó que ese espacio atraviese "una de sus peores crisis”.

“En el peronismo, el ejercicio del poder es lo primero que debe hacerse a la hora de marcar la cancha. Esas definiciones son más que estratégicas. Presidente es uno solo y él es el que toma las decisiones. Se han dado muestras acabadas de convertir una realidad horrible que nos tocó vivir con cuatro años de del gobierno de (Mauricio) Macri y los dos de pandemia. Además de la guerra (Ucrania-Rusia) y complicaciones de todo tipo con la deuda que nos dejaron", observó.

Fernández destacó que en la actualidad “hay un crecimiento" del empleo y de la actividad económica, y ahora se necesita que eso "llegue al bolsillo" del trabajador.