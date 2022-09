El teléfono celular de Fernando André Sabag Montiel, el hombre detenido por el intento de homicidio a Cristina Fernández de Kirchner, no fue manipulado por la Policía, según aseguró el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández.

El funcionario afirmó que "no hubo una reacción tardía" y que los "protocolos" de seguridad en la causa "se han cumplido", pero remarcó que "es muy difícil" llevar adelante el operativo "en una situación abierta" como era ese caso.

Fernández consignó que, luego del ataque contra la Vicepresidenta, se inició "un protocolo de preservación de la escena del crimen" y que, en ese marco, se envió el teléfono celular de Sabag Montiel en "una bolsa de Faraday" y el Juzgado lo incorporó junto a un recibo "que dice que fue recibido con la cadena de custodia intacta".

"La caja de Faraday es cuando queremos hablar y la señal no sale porque rebota en todos lados", explicó el funcionario en declaraciones formuladas a los medios esta mañana, en la puerta del Ministerio de Seguridad.

Al respecto, añadió: "Después ya no sé qué es lo que pasa porque hasta ahí llega nuestra tarea. La Federal no manipuló el celular".

Por otro lado, consultado sobre algunas voces críticas que pidieron su alejamiento del cargo, el funcionario reveló que le había comunicado al presidente Alberto Fernández que estaba "dispuesto" a dar un paso al costado pero indicó que fue ratificado en su cargo por el mandatario.

"Yo soy un caballero; cuando esto sucedió, lo primero que le dije al Presidente fue que estaba dispuesto, cuando él lo decidiera, a correrme. Se lo dije desde el primer momento porque esas cosas se deben hacer así", afirmó Aníbal Fernández.

En este sentido, precisó que la conversación con el Presidente tuvo lugar en la reunión de Gabinete que el mandatario convocó de urgencia para el viernes último en la Casa Rosada, de la que participaron la mayoría de los ministros.

"En la reunión, el Presidente me hizo sentar al lado de su persona, me pidió que explicara, lo hice y después me fui con él y ahí le dije lo que me preguntaba su compañero", señaló en referencia a la consulta de uno de los periodistas sobre si había presentado la renuncia.

En tanto, sobre el intento de magnicidio contra Cristina Fenández de Kirchner, el ministro sostuvo: "Lo que sucedió es un hecho horroroso, que nosotros estamos tratando con mucho cuidado y mucho profesionalismos, precisamente para no dejar fugar ningún tipo de situaciones, que todas están siendo analizadas".

Tras considerar que la fiscalía y la jueza "han hecho un buen trabajo y queremos aportar a eso", el funcionario contó que también habló con la vicepresidenta tanto el día jueves como el sábado y subrayó que hay que "seguir trabajando" para que un hecho así "no pueda suceder nuevamente".