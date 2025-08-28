El sindicato docente de Amsafé celebró como “un triunfo colectivo” la resolución de la Convención Constituyente provincial que incorpora en el nuevo texto el carácter intransferible de la Caja de Jubilaciones y Pensiones provincial.

“Este logro, impulsado por la Comisión Intersindical del Sector Público (CISEP) y acompañado por nuestro sindicato, se da inmediatamente después de la multitudinaria concentración provincial realizada en el día de ayer (por el miércoles), donde miles de docentes de toda la provincia se manifestaron frente a la Caja de Jubilaciones. Esa jornada fue una clara demostración de fuerza, unidad y organización de Amsafé, reafirmando que la defensa de la Caja es un compromiso irrenunciable de la docencia santafesina”, expresó la organización gremial en un comunicado.

“La inclusión expresa de la intransferibilidad responde a una convicción histórica: la Caja constituye un patrimonio colectivo e irrenunciable, fruto de décadas de aportes de trabajadoras y trabajadores activos y jubilados, que no puede quedar sujeta a privatización, transferencia ni vaciamiento que ponga en riesgo derechos adquiridos”, agregó el gremio que dirige Rodrigo Alonso.

La norma aprobada establece que “el sistema previsional de los agentes públicos del Estado provincial se financia mediante un mecanismo de reparto solidario de carácter público. La administración está a cargo de un órgano intransferible. Los recursos que integran el patrimonio de las cajas de seguridad social son intangibles y no pueden destinarse a otros fines”.

De esta manera, en el gremio de los y las docentes estatales se trata de una jornada histórica. “La defensa de la Caja es la defensa del futuro previsional de miles de docentes y trabajadores del Estado. La conquista lograda es también un acto de soberanía y justicia social, que garantiza un sistema solidario, de reparto y asistido”, afirmaron.

Asimismo, agregaron que “esta victoria no significa el final del camino. Vamos a seguir peleando, convencidos de que se debe derogar la reforma previsional que tanto daño le ha provocado a nuestros compañeros y compañeras, tanto activos como jubilados y jubiladas”.