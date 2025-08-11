Amsafé se planta, inconforme con la propuesta salarial del 7%

La Asociación de Magisterio de Santa Fe (AMSAFE) expresó un fuerte rechazo a la propuesta salarial semestral presentada por el Gobierno provincial, que contempla un aumento del 7% repartido entre julio, agosto y un 1% hasta diciembre. Según el secretario general Rodrigo Alonso, esta oferta resulta insuficiente frente a la actual inflación y mantiene la política de ajuste que perjudica el poder adquisitivo de los docentes.

Alonso destacó que la propuesta incluye un salario garantizado exclusivo para activos, que no alcanza a los jubilados, quienes percibirán el incremento recién en marzo de 2026. Esta situación genera una profunda preocupación en el sector, ya que afecta la estabilidad económica de quienes ya no están en actividad.

Además, AMSAFE cuestionó que parte del aumento se otorgue mediante sumas no remunerativas y no bonificables, lo que achata la carrera docente al eliminar diferencias salariales por antigüedad y jerarquía. Este sistema, según el sindicato, no reconoce la trayectoria ni el esfuerzo profesional de los maestros.

El gremio también advirtió sobre la falta de respuestas en otros reclamos históricos, como el cumplimiento de concursos y traslados, condiciones laborales y aspectos pedagógicos esenciales para mejorar la calidad educativa. Criticaron especialmente la política de presentismo que penaliza a los docentes por ausencias justificadas, calificándola de extorsiva.

Finalmente, AMSAFE convocó a una Asamblea Provincial para el jueves 14 de agosto, a las 10 horas, con el objetivo de analizar la propuesta salarial y definir los pasos a seguir. El sindicato aseguró que, pese a no compartir la oferta, respetarán la democracia sindical para decidir las acciones futuras.