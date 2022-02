Si bien todo el ámbito gremial docente se despachó con inconformidad acerca de la oferta salarial que propuso el gobierno provincial, Amsafe Rosario mostró todos los dientes. La asamblea departamental dispuso impulsar la votación de cuatro mociones respecto a la propuesta salarial, todas de rechazo y con distintas niveles de paro como medida de fuerza.

"Tres mociones tienen 48 horas de paro para la primera semana y 72 horas para la segunda; y una moción propone 48 horas la primera y otras 48 la segunda. Cada una tiene considerandos diferentes", sostuvo a Rosarioplus.com Gustavo Teres de Amsafe Rosario. Lo que se defina en Rosario se tomará para ir a la Asamblea Provincial que definirá la medida de fuerza.

"El ministro de Trabajo (Juan Manuel) Pusineri no cumplió con su palabra cuando dijo que empezaríamos la paritaria a principios de febrero; tampoco tomó la paritaria federal como referencia. No solo no la tomó sino que está por debajo la propuesta", dijo en Sí 98.9.

Luego fue consultado por la propuesta del ministro quien planteó que los docentes empiecen las clases y mientras tanto se negocie la paritaria. "Es cínica la postura del ministro. Nos negamos, tuvo todo febrero para negociar", lanzó.

Además aseguró que la semana que viene va a haber paro y movilización durante el miércoles y jueves. La cuestión es evaluar cómo se sigue la segunda semana y allí está la diferencia entre las departamentales.