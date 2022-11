La conflictiva relación entre el Ministerio de Educación y los docentes, sumó un nuevo capítulo ya al cierre del ciclo lectivo. A la definición de extensión del período de clases, se sumaron nuevos criterios de evaluación para la educación secundaria lo que hizo estallar el reclamos desde la asociación de magisterio de Santa Fe.

Esta semana se conoció un comunicado muy duro de docentes y dirigentes gremiales contra las medidas que ha dispuesto el Gobierno de Santa Fe en relación a estirar el cursado hasta el 23 de diciembre inclusive y el nuevo sistema de evaluación para la educación secundaria En diálogo con Leo Ricciardino por Sí 98.9 en el programa Estamos de Vuelta, Juan Pablo Casiello, Secretario Gremial de AMSAFE Rosario, se refirió al malestar y desconcierto que experimentan los docentes.

"Hay muchísima preocupación y malestar tanto en escuelas públicas como privadas, equipos docentes y directivos", empezó asegurando el secretario gremial para detallar luego que "se rechaza la extensión del período de clases". "Es una medida poco feliz, porque quienes aprobaron las materias no tiene sentido que se continúe asistiendo hasta diciembre, cuando lo que hace falta es que cada docente se pueda detener con los grupos que han tenido dificultades, que lamentablemente, tras dos años de pandemia, son muchos", explicó.

En este sentido aseguró que "es un capricho de la ministra, que busca disciplinar a la docencia por los días de paro. El mensaje pareciera: 'Me hicieron tantos días de paro, entonces van a estar con todos los chicos en el aula hasta el 23 de diciembre'. La verdad es que esto no es bueno para nadie y sobre todo, no es bueno para los estudiantes".

Además, se refirió a la circular del ministerio en el que se establecieron nuevos criterios de evaluación. "Según comunicaron, se hacen paquetes de horas que llaman trayectos y se plantea que los alumnos tienen que aprobar el conjunto de materias que conforman el trayecto, cuando no se trabajó así en todo el año. Esto cambia las reglas en el cierre del ciclo lectivo", manifestó preocupado.

"El jueves a las 11 horas hacemos una convocatoria frente a la delegación del Ministerio de Educación de la provincia para protestar contra lo que consideramos una serie de improvisaciones por parte de la ministra que busca disciplinar a los docentes", cerró el dirigente gremial.