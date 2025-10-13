Amsafé: “Los docentes vamos a dar una clase de dignidad"

El secretario general de Amsafé, Rodrigo Alonso, ratificó el paro docente convocado para este martes 14, y cuestionó las medidas impulsadas por los gobiernos nacional y provincial. "No se mejora la calidad educativa con ajuste, sino con recursos”. En este sentido, sostuvo que las políticas implementadas por la gestión actual impactan negativamente tanto en los comedores escolares y la copa de leche, como en los materiales didácticos y en la formación docente.

“El gobierno se equivoca si se enfrenta con las maestras y los maestros. Nosotros no somos el enemigo. El verdadero enemigo son las políticas que van en contra de la escuela pública y de los procesos de enseñanza y aprendizaje”, afirmó.

El dirigente recordó además que el Ejecutivo provincial define no solo el inicio y el cierre del ciclo lectivo, sino también las condiciones salariales que hoy ubican a las y los trabajadores de la educación por debajo de la línea de pobreza, con jubilados que cobran los aumentos con 60 días de demora y con docentes que deben concurrir enfermos a trabajar. “Definen políticas educativas sin escuchar a los maestros y profesores. Por eso decimos que el gobierno se equivoca: tiene que acompañar el reclamo que estamos haciendo a nivel nacional”, subrayó.

Asimismo, Alonso anunció que este martes se llevará adelante una movilización a la ciudad de Buenos Aires, en el marco del plan de lucha nacional de CTERA, “una movilización multitudinaria que tiene como objetivo que el gobierno nacional modifique sus políticas de ajuste”.

Frente a los intentos de control o amedrentamiento acerca de la intención del gobierno de descontar el día de paro a quien adhiera a la medida de fuerza, el secretario general de Amsafé fue contundente:

“Con las planillas quieren extorsionar a las trabajadoras y los trabajadores, pero lo que está claro es que las y los docentes vamos a dar una clase de dignidad. Mañana no va a haber clases en las escuelas, pero sí en las calles: vamos a enseñar que la escuela pública se defiende y que los derechos de las trabajadoras y los trabajadores también se defienden”.