Lejos de ceder o entrar en una tregua, la interna hacia el interior del Frente de Todos continúa creciendo en simultáneo a las dificultades socioeconómicas que padecen los argentinos. La ex diputada y ex embajadora en Venezuela, Alicia Castro, respaldó las críticas de referentes kirchneristas a la gestión presidencial de Alberto Fernández y no evitó ratificar su posición.

“Hay que ser muy francos, el Frente de Todos está roto, hay que escuchar lo que están diciendo los principales dirigentes del kirchnerismo. Está roto porque (Alberto) Fernández nunca entendió que gobierna una coalición, que no fue solo una coalición electoral”, deslizó en diálogo con Sí98.9.

La ex funcionaria hace rato que sostiene sus críticas hacia el ejecutivo y de hecho conformó junto a Amado Boudou y Gabriel Mariotto su propio espacio político denominado “Soberanos”, a partir del cual se opusieron a decisiones tales como el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. En ese contexto, los tres ex funcionarios visitarán el Centro Cultural Atlas de Rosario para dar una charla este miércoles a las 19.

A modo introductorio de su visita, Castro disparó: “Los argentinos tenemos otras prioridades que pagar a la usura y a la estafa de la conspiración entre Macri y El FMI, pero el presidente no lo ha entendido. El problema ahora no es calificarlo, sino la ineficacia de la gestión para traer beneficio a la vida cotidiana de los ciudadanos”.

Soberanos se conformó a fines del 2021 y se presentó como una nueva corriente política con la finalidad de debatir sobre la deuda externa, el comercio exterior, la pobreza, el cuidado del ambiente y la soberanía alimentaria dentro de la coalición del Frente de Todos. A partir de ese momento, sus integrantes se posicionaron en la vereda de enfrente del denominado albertismo.

Entre los motivos que la llevaron a conformar este espacio, la ex embajadora explicó: “La pandemia no era un momento para achicarse o consentir estafas como Vicentin o darle recursos a los grandes medios de opinión, sino por el contrario, es un momento para tener grandes gestos de conciencia social y que paguen más quienes más tienen. Tendría que haber sido un momento que generara una re distribución más igualitaria”.

Desde esa posición, la referente de Soberanos no ocultó las fisuras que existen dentro de la coalición gobernante y reivindicó la posición de los referentes kirchneristas Máximo Kirchner y Andrés Larroque, quienes criticaron duramente al ministro de Economía Martín Guzmán.

Por último, y teniendo en cuenta el actual contexto de crisis política y descontento social, Castro reflexionó: “La situación que estamos viviendo es inédita, es una crisis de orden mundial. En el medio nosotros advertimos una tendencia que hay en todo el mundo, que es que cuando los partidos en pugna se parecen y son variantes del establishment, la gente termina optando por soluciones que se proponen desde la supuesta anti política”.