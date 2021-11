Este lunes se volverán a reunir Amsafe y el gobierno provincial para destrabar el conflicto por el aumento salarial. El gremio docente espera una nueva oferta después de rechazar la primera, la cual la Provincia considera como la mejor posible.

“Hoy es el día D, vamos a convocar a la asamblea para poner en consideración lo que proponga hoy la Provincia”, sostuvo en Sí 98.9 Sonia Alesso, secretaria general de Amsafe. El gremio de docentes público rechazó la propuesta salarial del 17% que acumularía un 52% anual que sí aceptaron los docentes privados de Sadop y los gremios de la administración estatal.

Según la dirigente, “el gobierno hasta ahora no ha dado señales”. “Hasta ahora planteó que no se iba a mover de la oferta. No sabemos qué hará, pero creemos que debe destrabar el conflicto y, sino, serán los docentes lo que sucederá las próximas semanas”, agregó.

“El miércoles será la asamblea si hoy es el último día (para una oferta). Hoy planteamos como último día para una propuesta concreta”, sostuvo. Cuando le preguntaron si veía una solución pronta ante la voluntad del la Provincia, sostuvo: “La veo difícil”.