Las lluvias, que parecían demorarse, llegarán con fuerza a la provincia. Tras un miércoles sin los chaparrones previstos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció que Rosario y gran parte del sur santafesino experimentarán desde este jueves un cambio en las condiciones atmosféricas, con inestabilidad y temperaturas elevadas.

El jueves se perfila como un día caluroso, con una máxima que podría alcanzar los 33 grados. Aunque se prevén tormentas aisladas durante la jornada, la probabilidad de precipitaciones se mantiene en torno al 40%, según el pronóstico oficial.

El viernes será la jornada más complicada. El SMN emitió una alerta naranja para el sur y centro de Santa Fe debido al avance de un frente de tormentas fuertes o localmente severas. Se esperan abundantes precipitaciones en cortos períodos, ráfagas de viento que podrían superar los 100 km/h, caída de granizo y actividad eléctrica intensa. Los valores acumulados de lluvia podrían ubicarse entre 70 y 100 milímetros.

El sábado continuará inestable, con lluvias y tormentas durante la primera mitad del día y un marcado descenso de temperatura. Las mínimas rondarán los 16 grados, mientras que las máximas no superarán los 22.

Para el domingo electoral, el tiempo comenzará a mejorar. Se espera un amanecer fresco, con 13 grados, y un cielo que irá de parcialmente nublado a soleado, sin probabilidades de lluvias. Un alivio climático después de un fin de semana de inestabilidad.