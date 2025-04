Escrutado el 94% de las mesas en la ciudad de Rosario, la elección primaria para definir candidaturas a concejales dejó en la grilla de largada para el 29 de junio a Carolina Labayrú como cabeza del frente Unidos, es decir del oficialismo que aquí encarna el intendente Pablo Javkin.

Enfrente, el ex periodista y candidato libertario Juan Pedro Aleart, que fue lista única en la jugada rosarina de La Libertad Avanza y superó los 81.000 votos.

En el armado Más para Santa Fe, quien resultó el más votado fue el actual concejal Juan Monteverde, que pasaba los 78.000 votos y detentaba el 75% de los sufragios de su espacio, integrado por ocho listas.

Labayrú superó los 35.000 votos, para acaparar el 45% de su fuerza política, en la que tallaron otras 9 listas.

Como se estima que el piso para pasar a la elección general aquí era de 12 mil votos, otro que estará en la boleta del 29 de junio es el ex concejal y ex ministro de Trabajo Roberto Sukerman, que superó los 17.000 sufragios y no disputó interna porque fue por fuera del peronismo.

También superaron el umbral y calificaron para la elección general el actual concejal Lisandro Cavatorta, que también fue por fuera del PJ, y la candidata del Frente de Izquierda, Carla Deiana. Ambos superaron los 14.100 votos cada uno.