Este viernes Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner volvieron a mostrarse juntos en un acto público luego de tres meses. Fue con motivo del centenario de la creación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, en Tecnópolis.

Ambos aprovecharon para enviar mensajes a la oposición respecto a la importancia que tuvo la recuperación de YPF y machacaron sobre la importancia de la soberanía nacional y las políticas de desendeudamiento.

"Gobernar es administrar las tensiones y hacerlo en favor de las grande mayorías", enfatizó la titular del Senado, ubicada al lado del jefe de Estado, luego de tres meses sin diálogo ni actos juntos.

Al hacer un repaso por las principales políticas de los doce años del kirchnerismo, Cristina Kirchner señaló: "Al que quiera gobernar sin conflictos le recomiendo que se postule en Suiza porque en la Argentina, salvo en los cementerios, hay tensiones".

"Tenemos que entender que las decisiones que favorecen a las grandes mayorías siempre encuentran muchos escollos, pero créanme que lo que se siente es un orgullo de haber devuelto a los argentinos YPF", recalcó la titular del Senado, y sostuvo que "de esto se trata la política, no de slogans y marketing".

Sobre el final de su discurso de casi 40 minutos, le hizo un pedido a Fernández para que "use la lapicera" con aquellos sectores "que tienen que darle cosas al país".

"Te dije la otra vez, cuando hice un documento, que tenías la lapicera, yo lo que te pido es que la uses, que la uses con los que tienen que darle cosas al país, que no significa ni pelearse ni nada", subrayó la ex mandataria nacional.

En ese sentido, le pidió al Presidente que le reclame a Techint, como proveedora de caños sin costuras, que "la chapa laminada que hacen en Brasil la traigan acá, que acá también hay producción", porque esa compañía "triplicó en 2021 lo del 2020 y es una industria muy importante".

La palabra de Fernández

A su turno, el presidente Alberto Fernández destacó que el exmandatario Hipólito Yrigoyen “tomo una gran decisión que lo enfrentó a sectores conservadores” cuando hace 100 años creó YPF.

Asimismo, señaló que "Gobernar sin endeudarse es un acto de responsabilidad", y que “cuando un país se endeuda pierde libertad”, al recordar palabras del exmandatario Néstor Kirchner. Ante ello, pidió “recordar para no repetir las malas experiencias”.

A futuro, consideró: "Tengo muchas expectativas, las mejores expectativas. No soy ingenuo, no soy voluntarista, pero creo que la Argentina tiene una enorme oportunidad hacia el futuro que debemos construir en conjunto. Para que la YPF que hoy tenemos siga siendo la YPF que hoy tenemos, lo que más necesitamos es que no se adueñen del poder de la Argentina los que la manejan como una estancia propia".

En tanto, afirmó que “Argentina tiene una oportunidad de tener un gran futuro”, reclamó “trabajar por la unidad” y aseguró que le seguirá “pidiendo a los compañeros trabajar para construir una Argentina justa, libre y soberana como la soñó (Juan Domingo) Perón".